字节跳动获老虎基金投资，市场估值已达1000亿美元

北京时间3月30日晚间消息，据国外媒体报道，老虎环球基金（Tiger Global Management）近日也加入到软银和红杉资本等知名投资者行列，入股了短视频应用TikTok（抖音海外版）母公司“北京字节跳动科技有限公司”（以下称“字节跳动”）。

该报道称，总部位于纽约的老虎环球基金近日在致投资者的一封信中讨论了相关入股交易。老虎环球基金在信中称，在过去的21个月中，该基金以“较低倍数”的未来自由现金流购买了字节跳动的股票”。除此之外，老虎环球基金并未透露其投资规模。

两年前，软银曾领投字节跳动一轮30亿美元的融资，为后者估值约750亿美元，使之成为仅次于阿里巴巴旗下蚂蚁金服的第二大最具价值初创公司。

据知情人士称，老虎环球基金最初购买字节跳动股票时，仅为其估值约375亿美元，即软银给出的750亿美元估值的一半。后来，老虎环球基金继续通过二级市场购买字节跳动更多股票，从而提高了持股比例。

另据多位知情人士透露，基于字节跳动股票最近在二级市场的交易价格，其估值已达到900亿美元至1000亿美元。

对于该报道，字节跳动和老虎环球基金拒绝发表评论。

有分析人士称，这笔投资意味着，字节跳动得到了一家全球知名科技投资者的支持。在此之前，字节跳动也曾遭到了一些质疑，包括收购Musical.ly交易。

据老虎环球基金预计，字节跳动今年将赢得中国在线广告市场19%的份额，而2017年约为4%。另据调研公司eMarketer预计，今年中国在线广告市场规模将达到810亿美元。

报道称，字节跳动的崛起已经对中国大型互联网公司的主导地位构成挑战。此前还有报道称，字节跳动最早有望于今年第一季度在香港上市，但当时就被字节跳动否认。

老虎环球基金是全球上市和私营科技公司的最大投资者之一，所投资的公司包括电子烟巨头Juul和中国网约车公司滴滴出行等。