暴风集团：员工持续大量流失，目前公司仅剩10余人

IT之家3月30日消息 暴风集团今日发布关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告，公告显示，截至目前，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限内披露2019年年度报告的风险。且公司2019年9月30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-63,344.99万元（未经审计），公司存在经审计后2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，深交所可以决定暂停公司股票上市。

2020年2月10日，公司与北京风行在线技术有限公司签署合作协议及 附件，合同履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。 公司员工持续大量流失，目前仅剩10余人，同时存在拖欠部分员工工资的情形。

近期公司收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》，裁决公司向上海歌斐资产管理有限公司支付转让价款、违约金等合计4.7亿元。公司存在无法支付上述费用产生的法律风险。

公司正被中国证监会立案调查，不符合发行股份购买资产的条件。2019年9月16日，深圳证券交易所对公司及冯鑫先生给予公开谴责的处分。根据相 关规定，最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，不得发行证券。

公告显示，由于上述情形的存在，公司不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2019年10月修 订）第十三条关于实施重大资产重组的规定。目前深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）不属于公司合并报表范围。由于暴风智能出现严重经营困难，公司已经在2019年第3季度报 告中全部计提长期股权投资减值准备。公司向暴风智能询问近期与第三方合作情况未得到回复，公司目前不掌握暴风智能的具体情况。

IT之家了解到，根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。此外，若公司经审计的2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。