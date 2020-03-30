3月30日消息，深交所上市公司TCL科技今晚发布了2019年年报。TCL科技去年实现净利润26.2亿元，同比下降17.0%。其中，TCL华星去年实现净利润9.64亿元，同比下降58.5%。
▲TCL科技财务数据
半导体显示及材料业务
报告期内，TCL 华星实现产品出货面积 2,218.4 万平方米，同比增长 23.8%，实现营业收入 339.9 亿元，同比增长 22.9%，实现净利润 9.64 亿元，同比下降 58.5%，EBITDA 为 86.8 亿元。
TCL科技表示，深圳 t1、t2 工厂保持满销满产，t6 工厂于四季度提前达产，良率爬坡优于预期。报告期内，大尺寸产品出货 2,082.0 万平方米，同比增长 19.1%，出货量 4119.5 万片，同比增长 5%，电视面板市场份额提升至全球第三，55 吋产品出货量全球第一、32 吋产品出货量全球第二，86 吋商用显示面板市占率居全球第二。因主要产品价格大幅低于去年同期，大尺寸业务实现营业收入 189.3 亿元，同比下降 12.5%。
武汉 t3 工厂保持满销满产，LTPS-LCD 产品市场份额稳居全球第二。柔性 AMOLED t4 工厂于四季度实现一期量产，曲面、可折叠产品相继向品牌客户量产出货。报告期内，中小尺寸出货面积为 136.5 万平方米，同比增长 2.12 倍，出货量 11,397.8 万片，同比增长 1.25 倍；实现营业收入 150.7 亿元，同比增长 1.50 倍。
今天收盘，TCL科技(SZ:000100)股价下跌4.68%至4.28元，总市值约579.02亿元。