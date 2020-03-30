“垃圾桶”造型好处多：微软Xbox Series X散热风量比上代主机多70%

IT之家3月30日消息 微软Xbox Series X游戏主机公布后，有部分网友吐槽其外观看起来就像个垃圾桶，IT之家了解到，微软近日透露了为何团队选择这种外观的原因。

Xbox硬件机械工程总监Jim Wahl称，光盘驱动器给主机定了一个尺寸，散热器的体积定了另一个尺寸，而高度是由气流决定的，在这种复杂的多因素制约情况下，最终选择了这个长方体的形状。

Chris还提到了Xbox Series X顶部的散热孔设计，首先通过使它们每个都约一个厘米深来创建一些额外的深度，然后雕刻出该表面，当接近它时，它会改变它的外观，当升高和降低视线时，会在其中看到或多或少的东西。然后，通过在下面添加绿色层对其进行放大，并获得了可变的深度，因此它在中间变厚，在边缘变薄。

Xbox Series X的冷却系统必须要给力，毕竟该主机的性能十分强大。根据Jim Wahl的说法，Xbox Series X经过精心设计，可以比上一代产品增加70%的气流，同时保持安静，“我们研究了产品中空气流动的许多不同方式，而单个轴流风扇是我们系统最高效，最安静的选择，我们进行了大量定制，因此鳍片的数量（尤其是鳍片的几何形状）经过高度优化，可以在我们的系统范围内运行。”

Jim称，还需要保证空气的流动性，因此设计上有许多孔洞，最终整个主机获得的气流比上一代多了70%，而散热器获得的气流比上一代多了20%。

电气工程总监Andres Hernandez补充说，Xbox Series X中的蒸气室还用于为GDDR6内存散热。