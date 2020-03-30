内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

苹果本想收购AR屏幕厂商Plessey，却被Facebook截胡

2020/3/30 23:48:58来源：新浪科技作者：李明责编：月生评论：

北京时间3月30日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook日前与英国“增强现实”（AR）屏幕厂商Plessey达成独家协议，将购买后者生产的全部AR屏幕。

Plessey是为数不多的几家AR屏幕厂商。该报道援引知情人士的消息称，苹果公司近期曾考虑收购Plessey。但如今，Facebook却与Plessey达成了协议

显然，拿下Plessey的全部AR屏幕后，Facebook在与苹果的竞争中可能赢得优一些势。很早就有传闻称，Facebook在研发AR眼镜。去年，该公司终于证实了这一消息。

近年来，苹果也表达出了对AR的浓厚兴趣，并采取了相应的行动。例如，发布了ARKit和RealityKit等框架，推出了Reality Composer和Reality Converter等创意工具，并为新iPad Pro配备了LiDAR扫描仪等硬件。

据多家媒体报告称，苹果计划在2021年或2022年发布AR/VR头戴式设备，并在2022年或2023年发布更时尚的AR眼镜。

报道称，Plessey将把其技术授权给Facebook；同时，在未来几年，Plessey位于英国的工厂将致力于为Facebook供应产品。对此，两家公司已给予证实。

报道称，Facebook可能也尝试过通过收购Plessey来获得其AR屏幕，但这可能会带来严格的监管审查。相比之下，达成独家供应协议加快了这一进程，并让Facebook在无需受到监管审查的情况下，就能获得Plessey的AR屏幕。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果FacebookPlesseyAR

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    