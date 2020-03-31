Linux Kernel 5.6 正式发布

Linus Torvalds 宣布 Linux Kernel 5.6 的发布，此举也意味着 Linux 5.7 合并窗口的开放。经过一系列改进之后，Linux Kernel 5.6 版本中包含的一些亮点内容有：对 WireGuard VPN 的支持、对 USB4 的初始支持、对亚马逊 Echo 智能扬声器的支持，以及许多其他显著改进。

Linus 在官方公告中表示，“我承认在进行此 5.6 版本的发布与执行另一个-rc 之间是摇摆不定的。这有比我想要的更多的更改，但是它们主要来自 davem 的网络修复程序，David 对此很满意。我看了看差异，没有一个看起来是吓人。其只是比我现阶段所希望的稍微多一点-似乎并不值得推迟发布。”

并透露，“与上周相比，大约一半的差异是网络驱动程序修订包和一些次要的核心网络修复程序。另外 20% 是工具-主要是 bpf 和 netfilter 自检（但也有一些 perf 工作）。其余的是'misc'-主要是随机驱动程序（gpio、rdma、input）和 DTS 文件。在其他地方有少量修补程序（几个 afs 修补程序、一些 vm 修补程序等）。”

针对近期肆虐的新冠病毒可能产生的影响，Linus 则表示，因为大多数工程师基本都在家办公，所以新冠状病毒爆发不太可能对下一内核更新的开发产生重大影响。不过，他也表示，由于社会疏远和大流行，预计经济将会放缓。

“我目前的假设是我们将拥有相当正常的 5.7 版本，并且当前似乎没有任何迹象可以表明该版本不会是正常的。但是，人们可能有比平常更好的原因错过了合并窗口。如果您知道某个子系统最终受到影响，请告诉我。”