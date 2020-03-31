微软 Visual Studio 2019 16.6 Preview 2 发布，附更新内容

微软方面宣布了 Visual Studio 2019 16.6 Preview 2 版本的发布，该版本附带了一些新功能，以供用户立即试用。具体更新内容如下：

Version Control：开发团队正在改进 Git 功能，以在使用远程 Git 托管服务上的代码时提供更好的体验。同时，此功能还简化了以前位于 Team Explorer 中的 Git 复杂导航。

改进的 Snapshot Debugging 体验：用户现在无需重新启动就可以在 Azure App Services（ASP.NET Core 3.1）上安装 Snapshot Debugger。这使用户能够调试和诊断实时问题，而不会中断服务。

新的 .NET Async 工具：该版本中带有一个新的 .NET Async 工具，作为 Performance Profiler 工具套件的一部分。这使了解和优化 .NET 中的 async/await 代码更加容易。基本上，用户可以使用此工具来获取各种任务的确切计时信息，包括它们等待分派到线程的时间、完成任务所需的时间以及任务是否链接在一起。

新的多目标 JavaScript / TypeScript 调试和 Service Worker 支持。

.NET Productivity：当无法隐式转换表达式时，.NET team 几乎总是提供新的更新。

ML.NET 模型构建器

更新 publish 体验：现在，为创建新的 publish 配置文件提供了类似于向导的新体验。