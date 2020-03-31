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微软 Visual Studio 2019 16.6 Preview 2 发布，附更新内容

2020/3/31 8:14:37来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

微软方面宣布了 Visual Studio 2019 16.6 Preview 2 版本的发布，该版本附带了一些新功能，以供用户立即试用。具体更新内容如下：

  • Version Control：开发团队正在改进 Git 功能，以在使用远程 Git 托管服务上的代码时提供更好的体验。同时，此功能还简化了以前位于 Team Explorer 中的 Git 复杂导航。

  • 改进的 Snapshot Debugging 体验：用户现在无需重新启动就可以在 Azure App Services（ASP.NET Core 3.1）上安装 Snapshot Debugger。这使用户能够调试和诊断实时问题，而不会中断服务。

  • 新的 .NET Async 工具：该版本中带有一个新的 .NET Async 工具，作为 Performance Profiler 工具套件的一部分。这使了解和优化 .NET 中的 async/await 代码更加容易。基本上，用户可以使用此工具来获取各种任务的确切计时信息，包括它们等待分派到线程的时间、完成任务所需的时间以及任务是否链接在一起。

  • 新的多目标 JavaScript / TypeScript 调试和 Service Worker 支持。

  • .NET Productivity：当无法隐式转换表达式时，.NET team 几乎总是提供新的更新。

  • ML.NET 模型构建器

  • 更新 publish 体验：现在，为创建新的 publish 配置文件提供了类似于向导的新体验。

  • C ++的补充：增加了 Ninja 对 CMake for Linux / WSL 的支持。当用户添加新的 Linux 或 WSL 配置时，Ninja 现在是默认生成器。此外，其还添加了简化的调试模板，用于远程 CMake 调试。通过添加 /** 触发序列和增强成员列表工具提示，该团队还改进了 Doxygen 和 XML 注释生成的支持 。

更多详细信息可查看发布说明： https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2019-version-16-6-preview-2/

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关键词：Visual Studio 2019VS 2019

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