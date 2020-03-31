美股周一大幅收高：道指涨近700点，微软涨7%

3月31日消息，据外媒报道，美国时间周一，美股在上周强劲反弹的基础上大幅收高，因美国扩大了控制新冠肺炎疫情的措施。

道琼斯指数收于22327.48点，上涨690点，涨幅3.2%；标准普尔500指数收于2626.65点，上涨3.3%；纳斯达克指数收于7774.15点，上涨3.6%。微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊等科技股领涨。

在美国股市周一交易中，科技股普遍上涨，苹果股价收于254.81美元，上涨了2.85%；谷歌母公司Alphabet股价收于1146.82美元，上涨了3.25%；亚马逊收于1963.95美元，上涨了3.36%；微软收于160.23美元，上涨了7.03%；Facebook收于165.95美元，上涨了5.84%；甲骨文收于50.36美元，上涨了1.06%；IBM收于112.93美元，上涨了4.54%；奈飞（Netflix）收于370.96美元，上涨了3.88%；特斯拉收于502.13美元，下跌了2.38%；优步（Uber）涨2.02%；Lyft跌2.46%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于55.49美元，上涨5.96%；英伟达收于265.59美元，上涨5.09%；高通收于69.03美元，上涨3.66%；AMD收于47.86美元，上涨2.75%；德州仪器涨1.51%；博通涨4.08%；美光科技涨2.39%；应用材料公司涨4.99%。

在美国上市的中国互联网公司涨跌不一，阿里巴巴收于191.27美元，上涨了1.42%；京东收于40.39美元，上涨了0.6%；拼多多收于35.63美元，上涨了0.88%；哔哩哔哩收于22.96美元，上涨了3.84%；爱奇艺收于18.66美元，上涨了0.43%；微博收于32.86美元，下跌了2.00%；新浪跌1.58%；搜狐涨1.97%；搜狗涨0.61%；携程跌4.05%；前程无忧涨0.08%；汽车之家涨0.87%；58同城跌1.08%；跟谁学跌0.4%；聚美优品跌2.08%。

Newfleet资产管理公司的投资主管戴夫·阿尔布雷希特（Dave Albrycht）表示：“目前，风险资产的价格呈现V型复苏。这种复苏将会持续吗？我认为，这在很大程度上取决于他们是否能研制出某种疫苗，疫情会持续多久，以及一旦疫情达到顶峰，人们是否会重新开始工作。”

美国总统特朗普在周日的新闻发布会上宣布，将对全国范围内的社交距离防疫建议延长至4月30日。他还表示，美国新冠肺炎的死亡率将在两周内达到峰值。这些措施虽然可能在短期内造成美国经济的严重混乱，但在一些投资者看来，它们可以防止美国经济受到长期损害。

强生公司宣布，已确定了一种可能的新冠病毒疫苗，这也提振了投资者的情绪。该公司称，将于今年9月开始对这一潜在疫苗展开人体测试。受这一消息影响，强生股价周一收盘上涨了8%。同时，欧洲疫情最严重的意大利也报告了近两周以来的最低新增病例数。

上周，道琼斯指数创下了自1938年以来的最大单周涨幅，涨幅超过12%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨10.3%和9.1%，为2009年以来表现最好的一周。可以肯定的是，过去一周对投资者来说像坐过山车一样。在过去五个交易日中，标普500指数有四个交易日的日波动幅度至少为2.9%。其中包括上周五下跌3.4%。

美国股市上周大幅上涨，在一定程度上是由美国将出台大规模财政和货币刺激措施的前景引发的。美国总统特朗普上周五签署了一项2万亿美元的经济刺激方案，其中包括直接向民众发钱，以遏制疫情对经济造成的打击。美联储还推出了一系列支持经济的措施，其中包括一项无限制的资产购买计划。

投资公司Gorilla Trades策略师肯·伯曼（Ken Berma）表示；“多头上演了一场史诗般的反弹。尽管出现了反弹……但必要的、同时具有经济破坏性的全球禁闭期限存在不确定性，这继续给风险资产带来压力。”