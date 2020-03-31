疫情之下，火箭制造商维珍轨道临时生产便携式呼吸设备

3月31日消息，据国外媒体报道，火箭发射公司维珍轨道日前研发出一种可以自动压缩医用便携袋的呼吸设备，从而帮助患者呼吸。公司计划为医疗机构批量生产设备，帮助对抗新型冠状病毒疫情。

英国亿万富翁理查德·布兰森(Richard Branson)创办的维珍轨道(Virgin Orbit)航天公司主要致力于开发将小型卫星送入太空的运载火箭，但公司在新型冠状病毒疫情期间改变了发展方向：维珍轨道开发了一种新型医疗设备，能帮助医护人员治疗感染新型冠状病毒的患者。公司希望在获得美国食品及药品监督管理局（FDA）的必要批准后，能大规模量产这种新设备。

维珍轨道公司发明的设备可以帮助人们在呼吸困难时获得急需的氧气。这台机器会自动将所谓“便携氧气袋”(ambulatory bags)中的空气压入患者的肺部。在紧急情况下，急救人员通常会手动挤压袋子，将急需的氧气泵入患者的肺部。而维珍轨道公司的想法是，其开发的新型机器将自动为那些需要氧气但尚不需要连接呼吸机的病人自动输送氧气。这样就可以为最需要的人腾出呼吸机，也可以为急救人员和医护人员腾出宝贵时间来治疗危重病人。

维珍轨道公司特别项目副总裁威尔·波莫兰兹（Will Pomerantz）在接受采访时表示，“我们有很多工程师，也有优秀的工厂和加工设备。”

维珍轨道在联系了加州呼吸机协会Bridge Ventilator Consortium之后，开始专注于制造出这样一种尽可能简单、尽可能快、尽可能便宜的设备，从而填补卫生保健系统的短缺现象。最终公司设计出这种自动泵，并开始使用位于加州长滩工厂里的已有材料和工具来制造设备。

波莫兰兹说：“我们基本上是从零开始，造出了一种用可靠方式挤压便携袋的简单装置。”该设备所提供的功能与麻省理工学院制造的设备类似，但波莫兰兹表示，维珍轨道所制造的机器基本上是公司独创的。

由于维珍轨道公司与美国国家航空航天局和美国国防部签订了合同，该公司在加州的业务被州政府定位必须业务，仍然照常开放。通常情况下，该公司主要专注于开发名为LauncherOne的新型火箭，火箭的设计目的是将洗衣机大小的卫星发射到近地轨道上。LauncherOne火箭将从公司一架名为Cosmic Girl的波音747飞机机翼下点火起飞。维珍轨道计划在今年进行首次测试发射。

虽然公司员工仍在工厂现场工作，为LauncherOne的首次试射做准备，但一旦维珍轨道公司生产的新型机器获得FDA的批准，其他员工也将开始批量生产这种新的医疗设备。维珍轨道表示，他们有一个由机械工程师和软件工程师组成的天才团队在研发这款设备。“一个不错的收获是，我们发现我们的一些员工在职业生涯早期涉足过医疗设备，”波莫兰兹说。“所以他们对一些术语和行业关注的不同规范更加熟悉。”

维珍轨道公司并不是目前唯一一家转向制造医疗设备的公司。由于新型冠状病毒造成美国各地医疗机构设备短缺，戴森、特斯拉、通用汽车（GM）、福特等公司都已经承诺大规模生产呼吸机等关键医疗设备。维珍轨道公司的计划是在疫情需要的时候生产这些设备，但公司并没有进军医疗设备业务的长期雄心。“我们希望尽快把这些东西送到医院，度过这场危机，然后继续制造火箭，”波莫兰兹说。