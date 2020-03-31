Ubuntu 20.04 LTS 已引入 PHP 7.4

Canonical 的 Bryce Harrington 在上周四分享了成功将 PHP 7.4 引入 Ubuntu 20.04 软件包档案库中的消息，这并不令人感到意外，毕竟早在上个月 Bryce 就已开始这项工作。

PHP 7.4 于去年 11 月底正式发布， 带来了不少实用的新功能，例如可用于在原生 PHP 代码中访问 C 结构/函数/变量的 FFI 、Opcache 预加载、简化匿名函数，以及对类型属性的支持等等……这是 PHP 7 的年度重大更新。

更重要的是与提供 PHP 7.3 相比，PHP 7.4 能额外获取多一年来自上游 PHP 开发团队的技术支持。鉴于 Ubuntu 20.04 是长期支持版本，并且将在服务器和云服务中大规模部署，因此没有理由不将 PHP 7.4 引入 Ubuntu 20.04。

PHP 7.4 除了在功能方面的改进外，还具有性能方面的优势。特别是对于使用 Ubuntu 18.04 LTS 的用户，升级到 Ubuntu 20.04 应该能明显感受到 PHP 工作负载的速度提升。

目前使用 Ubuntu 18.04 的用户如果升级至 20.04，请注意其 PHP 版本也将从 7.2 升级至 7.4，因此还应参考从 7.2 升级至 7.3 的迁移指南。还要注意的是，phpunit 也已经从 7.5.6 过渡到 8.5.2，这改变了某些测试用例中使用的功能的行为。