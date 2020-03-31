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韩国SKT 5G运营一周年：每月5G数据总消耗量平均达62000TB

2020/3/31 11:43:41来源：飞象网作者：一飞责编：懒猫评论：

韩国运营商SK电讯(SK Telecom)制定了提升5G网络覆盖率和可用性的目标，该公司即将迎来商业服务推出一周年。

SKT及其竞争对手KT和LG Uplus在2019年4月初同时推出了5G服务。根据韩国科学和信息通信技术部的数据，该运营商在2019年底拥有222万个5G用户，市场份额为44.7%。

该公司在一份声明中表示，它的目标是为总共2000个场馆提供室内覆盖，在机场、百货商店和大型购物中心等更常规的建筑名单中，增加中小型建筑。

该运营商将与亚马逊网络服务和微软合作，建设12个5G移动边缘计算中心，为推出全国性的边缘云服务做准备。

SKT还准备在SK海力士(SK Hynix)的半导体制造厂部署一个专用5G网络，以支持智能工厂应用，并与韩国水电(Korea Hydro & Nuclear Power)合作开发一个大坝实时无人机监控系统。

运营商表示，到2月底，新用户使用的VR服务是LTE用户的七倍，视频服务是后者的3.6倍，游戏应用是后者的2.7倍。

从去年12月到2月，每月5G数据总消耗量平均达到62,000TB，每位更换设备的客户的月使用量从14.5GB（LTE）增加到28.5GB（5G）。

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关键词：5G

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