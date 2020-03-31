贾跃亭破产重组正式开始投票，将在未来三周完成投票

3月31日午间消息，美国当地时间3月30日，备受关注的贾跃亭破产重组案又有了新进展。据接近贾跃亭债务处理小组的人士透露，该案已经正式开启债权人投票流程，并已经通过邮寄和电子邮件两种方式向全体债权人寄出投票卡，并将在未来三周左右的时间内完成投票流程。

这是半个月以来贾跃亭破产重组案取得的第二个重大积极进展。此前美国加州中区破产法院大法官在3月19日举行的听证会上正式驳回了上海懒财申请驳回破产重组案的动议，同时批准了贾跃亭资产披露声明以及持产债务人贷款动议。

值得关注的是，贾跃亭破产重组案得到了债权人委员会（债委会）的鼎力支持。债委会代表在3月19日听证会上表示，债务人提交了多达几千页的文件，甚至有些文件是正常法律程序得不到的，这次破产重组针对的不仅是债务人的美国资产，而是全球资产，这是代表全体债权人利益的重组方案。

贾跃亭破产重组项目网站上，债委会以信件的方式再次向全体债权人呼吁对破产重组方案投赞成票。债委会在信中表示，该方案是债务人与债委会之间进行了大量公平磋商和调解的结果，也是债委会就债务人的资产与事务进行了大量尽职调查的结果。“鉴于债务人第11章案当前的事实和情况，我们敦促所有有权对方案进行投票的无担保债权人（法律术语，即全体债权人）都投票接受该方案。”