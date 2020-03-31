微信小游戏推行实名制，限制未成年用户游戏时间

3月31日消息，今日，微信小游戏正式接入健康系统，小游戏平台将通过统一实现的实名认证功能和未成年用户游玩限时、付费限额等能力，协助家长更合理地规划未成年人的游戏时间。

健康系统对接公安实名检验系统，结合平台系统能力，适度限制和管理未成年用户的游戏行为。小游戏接入健康系统后，用户使用小游戏服务须具备有效身份信息。未实名的用户在进入小游戏界面时，点击“去实名”的弹出提示框，输入有效身份信息进行实名检验，即可完成实名认证，验证通过后方可开始游戏。

除了接入健康系统的现有能力，验证为未成年人的小游戏用户将受到游戏时段和游戏时长的限制：每日22时至次日8时，未成年人用户将无法使用小游戏服务，法定节假日未成年用户游戏时长每日累计不得超过3小时，其他时间每日累计不得超过1.5小时。

对家长们担心的未成年游戏消费问题，小游戏接入的健康系统也提供了相应的限制措施：其中，未满8周岁的用户不能使用游戏付费服务；8-16周岁用户单次充值金额不得超过50元人民币，每月充值金额累计不得超过200元人民币；16-18周岁用户单次充值金额不得超过100元人民币，每月充值金额累计不得超过400元人民币。

如果发生了非理性消费情况，家长也可以通过客服投诉渠道与开发者联系退款：进入对应小游戏点击右上角的“…”-“反馈与投诉”-“未成年支付”通过客服投诉渠道与开发者联系退款。若与游戏方协商未果，平台会按申诉情况介入判定。

平台将核实家长提供的消费说明与关系说明等相关信息，尽快做出处理。其中消费说明包括发生消费的微信号和对应的微信支付单号；关系说明包括未成年人身份证明、监护人身份证明、未成年人与监护人的关系证明、未成年人消费证明（若有），以及与游戏开发者/客服的沟通记录。

微信方面表示，近期平台将以统一方案逐步覆盖至各款游戏，开发者无需接入操作。

据悉，除了健康系统，家长也可使用腾讯成长守护能力通过上线通知、游戏时长、消费管理以及一键禁玩功能掌握孩子游戏状况。

家长在成长守护平台绑定未成年人账号后，当未成年人登录微信小游戏或在小游戏中充值消费时，家长将收到推送通知，可及时了解孩子的游戏情况及支付金额。此外，在「时间管理」中，家长还可设置游戏时长、时段或“一键禁玩”。

如果家长把自己的手机借给未成年人，也可以提前通过“成长守护平台公众号-成长守护-自我管理”，帮助孩子进行游戏时间和消费的管理。