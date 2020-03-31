电脑上看iPhone笔记！教你用Win10“安装”苹果备忘录

用iPhone、iPad的朋友一直有这样一个困惑，在手机平板上记录的苹果Notes备忘录笔记，要怎么在电脑上查看？如果你用的是Mac，预装了苹果Notes，自然没有问题；然而Notes没有Windows平台下的客户端，只能通过iCloud网页开启，未免太过不方便。今天，就来给大家分享一下将苹果备忘录笔记Notes“安装”到Win10上的小技巧吧！

iPhone、iPad的备忘录笔记要怎么在电脑查看？

我们借助的是苹果Notes自身的PWA应用。很多朋友不太了解PWA应用是什么，简单来说这就是将网页打包成为程序的技术，从2015年开始兴起，比较新潮，没听说过也是正常的。如果某个网页支持PWA，同时浏览器也支持，那么就可以通过浏览器把这个网页“安装”到桌面上。

恰好，苹果iCloud官网就支持PWA。下面就以Chrome为例，教大家如何在Win10上“安装”Notes。

首先，开启苹果iCloud官网，登录你的Apple ID。苹果iCloud官网地址：https://www.icloud.com/

开启iCloud的网页端

接着，找到“备忘录”的服务。点进了“备忘录”，就可以看到之前在iPhone、iPad上记录的笔记了。开启Chrome菜单，找到“更多工具”，点击“创建快捷方式”。

在Chrome上进行“创建快捷方式”的操作

然后，在对话框中选中“在窗口打开”。

勾选“在窗口打开”

点击确定后，苹果Notes的快捷方式“iCloud备忘录”就会出现在你桌面了。

桌面的苹果备忘录快捷方式

我们在桌面双击“iCloud备忘录”，可以看到它就如同一个程序可以被开启，无论是记笔记还是查看笔记，都不成问题。

开启后的效果，还是不错的

当然，由于是PWA应用，所以还是需要联网的，不能当作本地应用来使用。

除了Chrome，Win10自带的Edge浏览器也支持PWA应用，再来给大家说说怎么通过Edge浏览器添加iPhone笔记到桌面的方法。

我们同样需要先开启iCloud，然后进入到“备忘录”。接着，点击Edge浏览器的菜单，找到“应用”，然后点击“将此站点作为应用安装”。

在Edge中点击“将此站点作为应用安装”

接着在弹出的对话框点击“安装”，快捷方式就会出现在桌面上了。

点击“安装”即可

安装后开启的效果，窗口样式和Chrome的略有不同

其实除了iCloud备忘录外，还有很多其他网页如微博等，也支持PWA。其实从体验、技术等角度来看，PWA和现在大红大火的小程序是有不少相似之处的，不过和小程序相比，PWA更加开放，也更加冷门，希望能有越来越大的互联网服务支持PWA吧。