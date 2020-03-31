结束连续三年亏损，酷派2019年扭亏为盈

3月31日消息 昨日，酷派发布了2019年年度报告。截至2019年12月31日止年度，酷派集团取得营业额18.58亿港元，较上一年度的12.77亿港元增长了45.50%；净利润1.12亿港元，对比2018年的净亏损4.11亿港元，增加了5.23亿港元；年度集团的整体毛利率为23.25%，较上一年度的-5.63%增长28.88个百分点。而此前，酷派已连续三年业绩大幅亏损。

酷派集团表示，其营收的增长主要是2019年度新上市手机在北美市场获得较高的认可度以及产品品类丰富所带动。毛利率增长主要是规模效益、今年新上市产品毛利率较高以及更加稳健的经营所致。我们亦在开支上取得杠杆。

2019年酷派集团转亏为盈主要原因为：应占合营公司溢利1.29亿港元对业绩有重大正面影响（2018年则为应占合营公司亏损78万港元）；及集团于2019年的收入较2018年的收入增长45.50%，且2019年新上市的产品毛利率显著上升（2018年则为毛损）。

2019年度，酷派集团的销售及分销以及行政开支总额占总收入的百分比为27.81%，较上一年度的37.67%减少9.86个百分点，主要由规模效益及本集团提高营运效率所驱动。