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《守望先锋联赛》微博活动赠送 200 代币，价值 60 元

2020/3/31 16:18:20来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家3月31日消息 据IT之家网友投稿，日前《守望先锋联赛》发起新的活动，关注官方及战队微博即可获得200枚联赛代币，价值60元人民币。

《守望先锋联赛》官博发文称：

#守望先锋联赛# #OWL2020# 想购买战队皮肤却没有联赛代币？新一波福利来袭！即日起，只要关注《守望先锋联赛》官方微博及任一太平洋东区战队微博，就送200枚联赛代币！动动小手点击进入活动页面：网页链接 完成相应步骤后就能得到200枚联赛代币噢！活动具体参与方式见下图！

玩家可点此参加活动，具体活动规则为：

  • 活动时间：3月30日-4月12日。

  • 登录暴雪游戏通行证。在3月30日-4月12日期间，在微博上关注 @守望先锋联赛 和 任意一支太平洋东区战队微博，并在4月12日仍保持关注。

  • 填写微博昵称，常用邮箱和喜爱的战队。

  • 点击订阅《守望先锋联赛》资讯。

  • 完成以上步骤后，符合资格的游戏账号在4月12日之后一周内可获得200枚联赛代币（无需玩家手动 领取）。玩家在活动期间需要登录过一次《守望先锋》才能成功获得奖励。

  • 活动结束的一周后仍未收到奖励玩家，可最晚于2020年4月26日12:00前私信联系《守望先锋联赛》微博账号核查解决。

  • * 本次活动每个暴雪游戏通行证只能获得一次联赛代币

此外，IT之家注意到，每个账号在活动期间仅可参与一次，信息填写错误无法修改，但官方表示在微博私信修改即可。

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关键词：游戏暴雪守望先锋

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