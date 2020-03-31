曾登顶榜单的音游《Cytus II》在 苹果App Store开启限免

说起音乐游戏，就不得不提起《Cytus》。凭借着动感的乐曲、绚丽的特效和街机版的游戏手感，由雷亚游戏推出的《Cytus》在 2012 年推出不久便在多个国家和地区的 App Store 商店登顶。

《Cytus II》是雷亚游戏继《Cytus》《Deemo》《VOEZ》三款音乐游戏之后，由原班人马打造的音乐节奏游戏续作。

如同前作，这次《Cytus II》依旧在刻画一个空想的世界，与之对应的就是科技化的画面风格与视觉 UI。乐章也变成了性格迥异的人物，想借由歌曲来表达他们各式的人生，引起玩家的共鸣。这也是雷亚在保持以往高质量曲子、谱面下，《Cytus II》所做的最大突破，完善了前作对剧情和世界观描述的不足，演绎了别样的音乐世界。

游戏玩法方面，与传统的下落式音游不同的是，玩家不需要等到拍点落到下方的判断线按下按键来得分。在《Cytus II》上，游戏的判定线会在屏幕上下动态移动，玩家只需要在拍点与判定线相触时及时作出点击、长按、滑动等操作即可，这种玩法的可玩性和趣味性也更强一些。

此外，《Cytus II》在游戏剧情上也作出了与传统音游不一样的尝试，游戏的世界观依旧延续了前作的赛博朋克风格，就如前面所说的，《Cytus II》用「角色」替代了原来「章节」的设定，让不同角色（曲包）都对应各异的曲风。目前 3 个免费角色分别对应欧美电子流行、日系电子、电音派对，此外每个角色都加入「等级」，玩家游玩对应角色的曲目就能获得经验值，通过等级提升来解锁对应角色的歌曲和剧情。

《Cytus II》目前在 App Store 开启了游戏本体限时免费活动（点击这里下载），但游戏内有内购。