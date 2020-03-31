美国将限制台积电供给华为？徐直军：希望全球产业链合作

3月31日消息，今天华为公布了其2019年财报。财报显示华为全球销售收入8,588亿元人民币，同比增长19.1%，净利润627亿元人民币，经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。

2019年华为持续投入技术创新与研究，研发费用达1317亿元人民币，占全年销售收入15.3%，近十年投入研发费用总计超过6000亿元人民币。

对于外媒报道称，美国方面可能出台措施，限制华为的全球芯片供应，有可能限制台积电对华为的出售，华为如何应对的问题。

华为轮值董事长徐直军表示，看了路透社的消息，同时也看到了人民日报的消息，如果美国政府措施得以实施，那中国没有选择，只能对某些企业采取同样措施。

徐直军表示：“中国政府不会让华为任人宰割，或者置之不理。我相信中国政府会采取反制措施。”

徐直军表示，如果美国政府任意修改企业产品规格，这是破坏全球生态。美国的这种破坏效应是非常吃惊的。潘多拉盒子一旦打开对全球供应链的破坏是不可描述的，不仅是对华为。

“我期待这条信息是假的，否则后患无穷。全球产业链任何一个环节的玩家都很难独善其身。”徐直军表示。

华为公司轮值董事长徐直军回答：

我看到了路透社报道的消息，同时也看到了2020年3月29日中国日报的消息，中国日报提到：如果新措施得以实施，中国政府也别无选择，只能对某些公司采取同样的措施。

我想，中国政府不会让华为任人宰割，或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制的措施。为什么不能基于同样的网络安全原因，禁止美国公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手机、各种智能终端在中国使用呢？就算在这种情况下，华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机，就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲，相信在中国会有很多芯片企业成长起来，和韩国、日本、欧洲、中国台湾芯片制造商目前提供的芯片来研发生产产品。

如果美国政府可以任意修改“外国直接产品规则”，其实是破坏全球技术生态，如何中国政府采取反制，会对产业造成怎样的影响，推演下去，这种破坏性的连锁效应是令人吃惊的。

潘多拉盒子一旦打开，对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏，毁掉的可能将不止是华为一家企业。我们希望全球产业链合作，希望聚焦客户和产业界的挑战，为全球客户提供可信任的产品与客户、为客户为消费者提供好的产品与体验。我期望这条信息是假的，否则会后患无穷。全球产业链的任何一个玩家都很难独善其身。