小米智能客栈4月3日开业，采用全套智能家居

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IT之家3月31日消息 根据小米米粉之家微信公众号的消息，4月3日，小米智能客栈将开业。
官方没有公布太多的消息，在回复网友问题时，小米表示将在4月3日公布客栈的所在地，另外小米智能客栈还将搭载全套智能设备。
IT之家注意到，刚刚，小米生态链总经理屈恒在微博上晒出了小米智能客栈的房卡，并表示将在4月3日14:00，“走进智能生活”。另外，微博上不少数码博主也表示收到了房卡，预计小米将在当天举行一场开业活动。
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