索尼5大系列电视中国发布：Z8H系列8K电视最高售79999元

IT之家3月31日消息 索尼中国今天晚间以线上的形式召开了2020年春季电视新品发布会，索尼中国董事长-高桥 洋先生出席了发布会，正式公布了包括Z8H系列、A8H系列、X9000H系列、X9500H系列、X8000H系列新品的详细技术规格和部分价格。

据悉，今年的索尼电视新品全部采用最新侧重“沉浸式”体验的设计语言。画质部分全系均搭载的X1图像芯片，高端型号则采用X1旗舰版芯片，全线产品还都支持DOLBY VISION和DOLBY 全景声，高端型号Z8H还支持最新的IMAX Enhanced标准。

软件方面，新品全系支持AI语音控制、智能投屏、智能家居接入、视频App随意安装等等，结合最新的原声安卓9.0系统，可以满足用户在AIoT时代对各类智能互联应用的需求，另外官方也承诺索尼电视不会存在开关机广告。

据索尼介绍，8K新品Z8H最适合希望得到高品质家庭影院体验的人群，X9500H则更推荐给喜欢观看体育赛事的人群；X8000H则非常适合需要高屏幕刷新率的游戏玩家；OLED新品A8H则凭借良好的护眼效果，也是学生们大屏上网课的最佳人选。

售价部分，Z8H有85英寸和75英寸两款，上市价格分别为79999元和49999元；X95/80系列4K液晶也更新为X9500H和X8000，售价则从7999元至20999元不等。A8H的价格暂未公布。目前，Z8H已经在索尼商城开启预售，持续到4月26日，4月底正式发货。

IT之家了解到，此次不仅是索尼首次采用线上发布会的形式公布年度的新品和价格，也是索尼继续选择中国作为年度新品的第一个发布市场。