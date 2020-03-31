哈啰第五代单车“云行”落地：可通过手机App一键锁车

IT之家3月31日消息 哈啰出行宣布首批第五代共享单车“云行”以新车置换方式落地广州，并将于4月起陆续与众多城市的用户见面。

据介绍，哈啰出行第五代共享单车“云行”，重塑了传统单车框架下的设计形式。以“云端穿行”作为概念设计起源，几何转折线交叉折叠的设计元素贯穿整车，蓝白相间的配色轻盈流畅。

新车“云行”的产品经理毛翔宇表示：“脚踏、坐垫、车把，是用户跟车辆产生接触的三个部位。为此，我们模拟用户骑行姿态进行更合理的改良，包括更好地释放骑行者腿部大空间，因此骑行时会更舒适，也更加适合健身与长距离骑行。”

此外，新车重点加强模块化设计，车把、挡泥板等部位高度一体化。动力系统“分离”，独立于其他模组，通过降低相互影响延长稳定性，增强抗破坏能力。模块化的应用，还使得该车的维修效率及整车回收利用率得到提升，长远来看，更是有助于增效降本。

“云行”在产品设计上还更强调女性友好。跨高更低，及新车采用链壳罩将动力系统包裹，因此女性即使穿裙子也可轻松骑行，并且无需担心衣物被弄脏。

IT之家了解到，接下来“云行”部分新车将搭载哈啰黑科技“轮毂锁”，替代原有马蹄锁。无需手动操作，用户可通过手机App一键锁车。即使忘记锁车，也可联系客服远程锁车。更重要的是，因隐藏式的轮毂锁不易被破坏，且锁车时的人为干预因素降低，“轮毂锁”或使车辆保全率提升。值得一提的是，即便通过蛮力破坏，因轮毂同时受损，破坏分子“薅羊毛免费骑”的目的也无法达成。