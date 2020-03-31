微软 Office 365 落幕，Microsoft 365 全面接位

微软旗下的明星产品 Office 365，迎来了一个里程碑。

微软官方宣布，自 2020 年 4 月 21 日开始，Office 365 将升级为 Microsoft 365，Microsoft 365 消费者订阅上线。

Office 365 升级为 Microsoft 365

官方介绍到，Microsoft 365 消费者订阅将包含两种版本——个人版和家庭版。已有的 Office 365 订阅用户将免费升级迁移至 Microsoft 365，订阅价格不变，中国大陆个人版每年 398 元，家庭版每年 498 元（最多包含 6 名用户）。

另外，微软还提到，将为订阅者限时提供第三方应用服务，服务提供商包括 Adobe、Bark、Blinkist、Creative Live、Experian、Headspace、TeamSnap 等。

除了名称上的改变，其平台功能也有了新的变化，主要包括：

在 Office、OneDrive、Outlook 之外加入 Family Safety 和 Teams 程序；

加入 AI 程序微软编辑器（Microsoft Editor）；

向 Office 订阅用户提供额外的内容，包括模板、图像、视频等；

Excel 加入一项跟踪和分析个人支出的新服务；

PPT 新增演示教练功能，如果演示者演讲中有太多“嗯”之类的语气词，应用程序会进行提醒。

从 Office 365 升级为 Microsoft 365 不难看出，Microsoft 365 不仅是面向企业用户的方案提供者，同时也成为了个人/家庭订阅者的生产力工具提供者。同时，此次升级也昭示了 Office 365 的落幕。

Office 365 终结

Office 365 上线于 2011 年 6 月 28 日，是一种订阅式的跨平台办公软件，基于云平台提供服务，包括 Office 套件（包括 word、Excel、PowerPoint、OneDrive） 等。

在推出之时，面对其它同类型服务（如 Google Apps）的竞争，微软重新设计了 Office 365 平台，将其现有的联机服务集成到一个时刻更新的云服务网络，包含 Exchange Server、SharePoint 等。

此外，微软还初步启动了企业计划，为企业提供 Exchange e-mail、SharePoint Online、Lync Online 等服务，且在服务正式推出之后，企业用户能够将 BPOS 迁移至 Office 365 平台。

而后，随着 Office 2013 的发布，Office 365 平台于 2013 年 2 月 27 日发布更新版本，推出小型企业高级版、中型高级版和 Pro Plus 等不同版本服务。另外，微软还促使了 Yammer 与 Office 365 的集成，比如使用同个账号登陆、文档共享等。

2013 年 7 月 8 日，Microsoft 推出了用于 Office 365 的商业智能和自助数据挖掘工具 Power BI。据了解，Power BI 主要集成到 Excel 中，允许用户应用 Power Query 工具以使用公共和私有数据创建电子表格和图形。

不难看出，Office 365 在推出的早些时候，耕耘的重点主要面向企业用户。

到了 2014 年，Office 365 开始覆盖至个体消费者。2014 年 3 月，微软宣布将“家庭高级版”重命名为“家庭”，并为单个用户添加了“个人”的订阅选项。

值得一提的是，微软曾在 2014 年 10 月宣布为 Office 365 订阅者提供无限 OneDrive 存储，后来由于用户滥用以及微软储存选项的减少而取消，恢复至 1TB 的上限。

2017 年 4 月，微软宣布将在 2020 年 10 月 13 日取消支持 Office 桌面服务，希望用户订阅 Office 365 ，尽快迁移至新的云储存方案。

同年 7 月， Microsoft 365 推出。

截至今日，Office 365 经过近 9 年的发展已衍生多个生产力应用程序，能够为企业、家庭、个人提供协作方案，但随着 Microsoft 365 的推出，其更为全面、安全性更高的解决方案逐渐在各个领域取代 Office 365，直到 Office 365 淘汰。

Microsoft 365 接位

首先是在企业服务领域。

2017 年 7 月，微软在 Inspire 全球合作伙伴大会上发布了 Microsoft 365 服务，集成了 Office 365、Windows 10、Enterprise Mobility + Security 等多个产品。

微软 CEO Satya Nadella 在大会上表示，现代工作场所是最具定义性的解决方案.......考虑到当前人口分布变化、员工配合技巧及团队协作方式的变化，企业需要现代化且具安全性的工作场所。由此推出了 Microsoft 365。

在 Microsoft 365 面世之时，主要存在两种定位于不同市场领域的配置——Microsoft 365 Business 和 Microsoft 365 Enterprise；无论哪种配置，都昭示出 Microsoft 365 面向商用需求的特性。

其中，Microsoft 365 企业版基于 Secure Productive Enterprise 计划构建，主要面向大型企业，集成了Office 365 企业版、Windows 10 企业版以及企业移动性+安全性，以实现更安全的协作；

Microsoft 365 商业版主要面向员工数量不到 300 人的中小企业，包括 Office 365 商业高级版以及定制的 Windows 10 安全性与可管理性以及企业移动性+安全性，提供了予力员工、保护业务安全和简化 IT 管理的服务。

对比 Office 365，Microsoft 365 提供的软件解决方案更为全面，尤其是使用 Windows 10 系统的消费者，微软能够在系统中搭载 Microsoft 365 服务，为消费者提供更为便捷的渠道。

其次是教育领域。

在 Ignite 2017 会议上，微软宣布了全新的 Microsoft 365 订阅——教育版，主要面向教育市场，包含 Office 365 教育版，Windows 10、企业移动性+安全性套件和《我的世界：教育版》。

而今，随着微软宣布推出 Microsoft 365 消费者订阅版，Office 365 也失掉了个人消费者和家庭用户领域的阵地。

至此，Office 365 彻底落幕，Microsoft 365 全面上线。