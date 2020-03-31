美国电动汽车创企Lucid Motors推迟发布量产版Lucid Air

3月31日消息，据国外媒体报道，特斯拉的竞争对手、美国电动汽车初创公司Lucid Motors（以下简称“Lucid”）证实，由于生产时间表面临风险，该公司将推迟发布其量产版Lucid Air。

Lucid Motors原本计划在今年4月份的纽约车展上正式发布其首款电动汽车Lucid Air 的量产版。但如今，该公司证实，由于纽约车展因新冠病毒疫情而取消，该公司将把量产版Lucid Air 的发布时间推迟到今年8月。

好消息是，Lucid Motors的首席技术官彼得·罗林森（Peter Rawlinson）表示，该公司仍在招聘人员，并将继续推进这款车的生产计划。

Lucid Motors被认为是特斯拉在电动汽车领域的主要竞争对手，这家汽车制造商专门生产电动汽车。

2017年的时候，Lucid Motors宣布，Lucid Air的续航里程为240英里（约合386公里），从零加速到100公里/小时将花费不到2.5秒，最高时速超过200公里/小时，起价为6万美元（约合42万元）。

当时，该公司还公布，它计划融资7亿美元在美国亚利桑那州建造工厂，以在2018年生产Lucid Air。然而，该公司在筹集启动工厂建设所需的资金方面遇到了困难，导致该工厂的建设被推迟。

2018年底，该公司宣布从沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）那获得超过10亿美元的资金，这使得它能够重新按照2017年的计划进行。

去年11月，Lucid Motors开始动工建设其位于亚利桑那州的电动汽车工厂。该工厂预计将在2020年的11月份建成并投入使用，一旦投入使用，该工厂将成为Lucid Motors全电动轿车Lucid Air的大本营。到2022年，该工厂预计将有多达2000名员工。

此前，该公司表示，首批量产车将在2020年第四季度初下线，2020年底之前将实现全面量产。该公司的目标是，在头12个月内生产1.5万辆汽车。