NPD：新冠疫情促使电脑显示屏和笔记本销量激增

北京时间4月1日凌晨消息，市场研究公司NPD周二公布报告称，新冠病毒疫情的爆发迫使人们在家工作，从而促使键盘、鼠标、显示器和笔记本等电脑配件和产品的销售量激增。

受疫情影响，不得不居家办公的人们正在为自己的家庭办公室配备电脑设备，其中有些人可以从公司拿到相关补贴。

PC外围设备销售量的激增对戴尔、三星、惠普、联想和冠捷等公司来说是个亮点，而笔记本销售量的上升则表明，就PC行业而言，经济低迷形势可能没有人们担心的那么糟糕。在这个行业中，微软和英特尔这两大巨头已经分别从3月中旬触及的低点飙升18%和25%以上。微软曾在2月向投资者发出警告称，受供应链中断的影响，该公司将无法达到PC业务（其中包括Windows业务）的季度业绩指引，但在当时表示需求仍很“强劲”。

NPD报告显示，3月前两周电脑显示器销量翻番，达到了8万台；与此同时，笔记本、鼠标和键盘销量也均增长10%。另外，B2B（企业对企业）的销售量也有所增长，2月最后一周面向企业的笔记本销量同比增长30%，3月前两周增长50%，原因是很多公司开始为居家办公的员工准备电脑设备。报告称，2月初B2B显示器销量同比持平，3月前两周则同比增长40%。

有传闻称，在美国出现了电脑显示器供不应求的局面：3月首个周末有人去过两家百思买门店、两家史泰博门店和一家Micro Center电脑城，结果发现电脑显示器都卖光了。

与此同时，移动革命的步伐正在由于大范围隔离而放缓，人们不再做什么事都只用手机，而是回到办公桌前使用电脑。NPD报告指出，这种影响体现在手机及其配件的销售表现上，其中配件销量在3月前两周下降14%。