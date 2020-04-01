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PowerShell 7.1 Preview.1 发布：更新 .NET 5 preview 1

2020/4/1 7:53:20来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：南桥评论：

PowerShell 7.1 Preview.1 现已发布。值得注意的是，该团队还在此次更新中针对 .NET 5 preview 1 进行了构建

PowerShell 7.1 Preview.1 中的一些更新内容如下：

重大变化

  • 对 -replace 运算符使用不变的 culture 字符串转换

Engine 更新和修复

  • 还原将 DBNull.Value 和 NullString.Value 视为 $null 的 PR

常规 Cmdlet 更新和修复

  • 修复了绑定程序代码中的操作员偏好顺序问题

  • 修复绑定 ActionPreference 类型的常用参数时的 NullReferenceException

  • 修复反序列化 MatchInfo 的默认格式

  • 在 Invoke-RestMethod 中使用异步流

  • 解决 Get-Content -Tail 中的 UTF-8 检测

  • 处理 Get-FileHash 中的 IOException

  • ......

Tools

  • 将建议的VS Code扩展名从ms-vscode.csharp更改为ms-dotnettools.csharp

  • 在 EditorConfig 中指定 csharp_preferred_modifier_order

  • 更新 .editorconfig

  • 在 OmniSharp 中启用 EditorConfig 支持

  • 在 .editorconfig 中将字符集指定为 utf-8（noBOM）

  • 配置问题标签机器人

  • 避免与自动变量冲突的变量名

更多详细信息可查看更新说明

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关键词：微软Powershell.Net

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