PowerShell 7.1 Preview.1 发布：更新 .NET 5 preview 1

PowerShell 7.1 Preview.1 现已发布。值得注意的是，该团队还在此次更新中针对 .NET 5 preview 1 进行了构建。
PowerShell 7.1 Preview.1 中的一些更新内容如下：
重大变化
对 -replace 运算符使用不变的 culture 字符串转换
Engine 更新和修复
还原将 DBNull.Value 和 NullString.Value 视为 $null 的 PR
常规 Cmdlet 更新和修复
修复了绑定程序代码中的操作员偏好顺序问题
修复绑定 ActionPreference 类型的常用参数时的 NullReferenceException
修复反序列化 MatchInfo 的默认格式
在 Invoke-RestMethod 中使用异步流
解决 Get-Content -Tail 中的 UTF-8 检测
处理 Get-FileHash 中的 IOException
......
Tools
将建议的VS Code扩展名从ms-vscode.csharp更改为ms-dotnettools.csharp
在 EditorConfig 中指定 csharp_preferred_modifier_order
更新 .editorconfig
在 OmniSharp 中启用 EditorConfig 支持
在 .editorconfig 中将字符集指定为 utf-8（noBOM）
配置问题标签机器人
避免与自动变量冲突的变量名
更多详细信息可查看更新说明。