PowerShell 7.1 Preview.1 发布：更新 .NET 5 preview 1

PowerShell 7.1 Preview.1 现已发布。值得注意的是，该团队还在此次更新中针对 .NET 5 preview 1 进行了构建。

PowerShell 7.1 Preview.1 中的一些更新内容如下：

重大变化

对 -replace 运算符使用不变的 culture 字符串转换

Engine 更新和修复

还原将 DBNull.Value 和 NullString.Value 视为 $null 的 PR

常规 Cmdlet 更新和修复

修复了绑定程序代码中的操作员偏好顺序问题

修复绑定 ActionPreference 类型的常用参数时的 NullReferenceException

修复反序列化 MatchInfo 的默认格式

在 Invoke-RestMethod 中使用异步流

解决 Get-Content -Tail 中的 UTF-8 检测

处理 Get-FileHash 中的 IOException

......

Tools

将建议的VS Code扩展名从ms-vscode.csharp更改为ms-dotnettools.csharp

在 EditorConfig 中指定 csharp_preferred_modifier_order

更新 .editorconfig

在 OmniSharp 中启用 EditorConfig 支持

在 .editorconfig 中将字符集指定为 utf-8（noBOM）

配置问题标签机器人

避免与自动变量冲突的变量名

更多详细信息可查看更新说明。