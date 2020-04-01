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反转！施乐：因为疫情，我们放弃350亿美元收购惠普行动

2020/4/1 8:15:00来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

4月1日消息，据外媒报道，施乐于美国当地时间周二宣布，受新型冠状病毒疫情影响，该公司决定放弃对惠普公司350亿美元的敌意收购行动。

施乐在声明中表示：“当前的全球健康危机以及新型冠状病毒造成的宏观经济和市场动荡，创造了一个不利于施乐继续寻求收购惠普的环境。虽然放弃收购行动令人失望，但我们正在优先考虑我们的员工、客户、合作伙伴和其他利益相关者的健康、安全和福祉，以及对此次疫情做出更广泛的反应。”

惠普是全球第二大电脑制造商，该公司数次回绝了施乐提出的现金加股票收购要约，最近的收购将其估值提升到350亿美元。惠普发表声明称：“我们仍然坚定地致力于为惠普股东创造价值。我们拥有健康的现金状况和资产负债表，使我们能够驾驭现在摆在我们面前的全球疫情等意想不到的挑战，同时为未来保留战略选择权。”

在做出上述决定之前，施乐本月早些时候表示，将推迟与惠普股东的会议，以专注于应对此次疫情。不过，施乐宣称未来仍可能会重新考虑收购意向。

知情人士表示，施乐董事会的结论是，在无法接触惠普账簿的情况下寻求收购，并评估新型冠状病毒疫情对惠普业务的影响，风险太大。这些知情人士还补充说，施乐原计划在5月份的惠普年度股东大会上挑战惠普董事会，但现在将放弃这一努力以及对惠普股票的收购要约。

施乐放弃收购对亿万富翁投资人卡尔·伊坎(Carl Icahn)来说是个不小的打击，他在这两家公司都持有大量股份，并曾力推两家公司的合并。施乐和惠普没有立即回复记者的置评请求。

施乐放弃收购的消息传出后，惠普股价下跌超过1%，报收于每股15.65美元。施乐股价则上涨逾5%，周二报收于每股18.94美元。 

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关键词：惠普施乐

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