45元限时抢购背后：Cat 1成了香饽饽，价格战提前打响

4月1日消息 2G/3G退，4G贵，NB慢……那么，占物联网场景很大比例的“中低速”市场该用哪种技术连接呢？

答案显示，号称4G LTE网络“低配版”的Cat 1正在成为中低速物联网场景连接技术的新宠。

与此同时，随着更多模组厂商加入到Cat 1市场，尤其是价格更低的Cat 1模组的推出，将大大降低终端应用的开发成本，提升中低速率物联网场景的部署效率，Cat 1有望成为下一个燃爆物联网市场的技术选型。

这些行业的中低速场景更适合用Cat 1

按照高中低网络速率划分，蜂窝物联网连接分布大致是“136”的比例，10%“高速率”，30%“中速率”，60%“低速率”。

从承载这些不同物联网连接场景的技术来看，随着2G、3G的退网成为必然选择，基于4G/5G（NB-IoT+4G+5GNR）的物联网技术将担当起开启万物互联的大任。具体而言，低速率方面，NB-IoT凭借广覆盖、低功耗、低成本、大连接等特点，将接过2G的班继续满足大规模的窄带低速率、不需要语音的场景需求；高速率方面，5G将承担起超大带宽、对时延极其敏感的高速率场景；而未来3G退网后，4G LTE是业界公认的将承载主要面向语音、中速率场景的技术。

LTE连接的物联网中速率场景可采用Cat 1和Cat 4支撑，但像公网对讲、共享经济、金融支付、可穿戴/追踪、智慧能源、工业控制等行业，他们需要一定速率（中低速即可，下行10Mbps以内，上行5Mbps以内）、满足一定高速移动需求、对时延敏感、支持语音、更注重低成本和低功耗。

对于这种对网络速率要求不那么高、但要求稳定可靠、并且低成本的LTE物联网络行业连接需求，如果采用上行最高50Mbps、下行最高150Mbps的Cat 4承载，巨大的带宽冗余就像用大炮打蚊子那样浪费；而且，目前主流Cat 4在功耗、价格方面很难满足上述这些对模组成本、使用功耗有较高要求的行业需求；而Cat 1兼顾性能（下行最高10Mbps，上行速率最高5Mbps）、功耗、成本（比Cat 4成本低近30%）、全面网络覆盖等优势，更适合这种具有特殊需求的中低速场景。

模组厂商扎堆儿入局

作为上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节，模组对于Cat 1在物联网市场的行业应用和创新来说至关重要。

有趣的是，似乎是嗅到了Cat 1市场蛋糕的香味，国内几乎所有的模组厂商都已经拥有了自己的Cat1模组产品；近期，移远通信、广和通、芯讯通、美格智能、移柯通信、有人物联网、信位通讯等模组厂商都不约而同地发布了Cat1模组新品，加上中移物联网、有方科技、高新兴物联等，Cat1模组市场可谓是群雄逐鹿，好不热闹。

相比之前，如今Cat 1模组的成熟度和可靠性都已经大幅提升。例如，移远通信在全球LTE Cat 1模组市场出货已经超过500万片规模，体现了其Cat 1模组产品的可靠性、成熟度及强大的交付能力。近日，移远再次加码Cat 1布局，针对国内市场对性价比的超高要求发布了两款新产品。

与此同时，目前已经有部分厂商的Cat 1模组顺利完成了运营商的测试入库。

量未起，价格战或提前打响

虽然中低速场景的行业用户向Cat 1迁移尚需时日，但随着紫光展锐、ASR等芯片厂商发布性价比更高的Cat 1芯片之后，Cat 1模组价格已经越来越具有竞争力。

据了解，目前市场上的Cat 1模组价格已经迅速降至45-60元，例如前几天有些厂商发布的Cat 1模组打出了45元限时抢购的惊爆售价，让业界为之惊呼。而且，由于市场玩家众多、竞争惨烈，Cat 1模组的价格可能还会继续下降。

对于Cat 1模组价格的迅速下降，业界看法也不尽相同。

有人认为，Cat 1可能会走NB-IoT的老路——量未起，价已跌，一场价格战在所难免，Cat 1模组厂商的利润早晚还要贴地飞行，而运营商的补贴可能还在路上。而过早的进入价格战，有可能导致劣币驱逐良币等不利于产业健康可持续发展等问题。

当然也有局中人早就习以为常——因为物联网模组是一个规模化的行业，模组厂商只有形成庞大的规模才能降低和优化成本，才可能生存下来。而极具竞争力的价格也是生存和扩大规模的重要前提，因为从行业大势来看，Cat 1这个坑不得不占。

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