科普：我们能在2021年前用上新冠肺炎疫苗吗？

北京时间4月1日消息，目前有针对新冠病毒（COVID-19）的疫苗吗？关于这个问题，我们可以在互联网上找到各种各样的文章和帖子，试图对此进行解答。然而，目前并没有任何针对新冠病毒的疫苗获得批准，尽管有几家公司已经宣布了正在开发候选疫苗，但这些仍不太可能在当前的疫情中发挥重要作用。

在美国，候选疫苗无法在短短几周内通过适当的临床前研究和临床试验，以及监管和生产流程。通常，在非爆发情况下，疫苗开发的成本可能高达10亿美元或更多，并且往往需要多年时间才能获得批准。话虽如此，在疫情爆发的情况下，我们可以做出一定的让步，而且医疗界在开发平台技术方面做得越来越好，使得开发可行性较高的候选疫苗变得越来越快。

在全球范围内，COVID-19的治疗管道包括大约15种潜在的候选疫苗。这些疫苗使用了各种不同的技术，涉及DNA、信使RNA（mRNA）、纳米颗粒、合成和修饰过的类病毒颗粒等不同介质。

美国正在研发的候选疫苗主要有两种，分别来自Inovio制药公司和Moderna Therapeutics公司[与美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）合作]。这两种疫苗都依赖于“平台技术”的特定机制。换言之，这两种疫苗都由初级核结构（在这里为RNA或DNA）组成，通过将感兴趣的病毒的相关基因序列插入其中，可以使该结构适用于对付各种不同的病毒。这种结构相当于一个平台，可更有效地开发候选疫苗，以对抗新型病毒，如COVID-19。

▲ Moderna Therapeutics公司在1月份从中国科学家那里获得了新型冠状病毒的基因序列后，花了大量时间研发疫苗

这两种候选疫苗都得到了“流行病防范创新联盟”（CEPI）的部分资助，这是一个由公众、私人、慈善和民间社会组织组成的全球性合作组织，拥有可以快速追踪新发传染病疫苗的资源，并能在疫情期间获取这些疫苗。虽然大多数候选疫苗可能需要一年或更长的时间才能开始I期临床试验，但那些由CEPI资助的疫苗或许能加快上市的时间线。

Inovio制药公司的疫苗是一种基于DNA的疫苗，目前处于临床前的开发阶段，而I期试验预计将在未来几个月进行。I期临床试验通常需要20至100名健康的志愿者，通过给他们接种候选疫苗，就可以评估疫苗的安全性并确定理想剂量。

Moderna公司和NIAID合作开发的疫苗则是一种信使RNA疫苗。通常情况下，mRNA疫苗包含一个针对目标抗原的开放阅读框（ORF），其两侧有末端为多聚腺苷酸尾的非翻译区（UTRs）。从理论上讲，mRNA疫苗在接种之后会被翻译成驱动抗原的瞬时表达，从而促进免疫应答。

最近，Moderna公司加大了研发力度，并向NIAID发送了疫苗，开始启动I期试验的进程，以测试疫苗的安全性和免疫原性。试验预计将于4月底开始，初步结果将于7月或8月公布。今年1月，Moderna公司从中国科学家那里得知新冠病毒的基因序列后，在研发和准备疫苗上花费了大量时间。NIAID主任安东尼·福奇（Anthony Fauci）表示，2002年的SARS-CoV在中国爆发之后，NIAID用了大约20个月的时间才使疫苗进入I期人体临床试验。

然而，Moderna公司的候选疫苗是否会引发足够的免疫反应，从而有效对抗COVID-19，目前仍不清楚。基于基因的平台技术的前提，是其能够针对病毒基因组中参与激发宿主免疫反应的片段发挥作用。尽管我们可以对引起免疫原性的序列做出明智的选择，但在人体试验完成之前，我们并不知道是否选择了最佳序列。因此可以说，这类疫苗没有先例，目前还没有任何使用这种基于基因技术的人类疫苗得到批准。

病毒学家Jose Esparza对Moderna公司的候选疫苗发表了以下评论，“RNA疫苗的快速生产很棒。但是，临床前试验对评估安全性非常重要，之后才能谨慎地在人类志愿者中进行小规模的I期临床试验。特别要注意的是，可能会出现一种抗体依赖性的感染性增强作用，这种增强是由抗体结合而非中和所引起的。”

事实上，疫苗的快速开发和即将进行的I期临床试验并不能保证其有效性。我们要等到人体试验之后，才能知道Moderna公司和NIAID所选择的序列能否激发足够的免疫反应，来为人体提供保护。而且，即使最初的研究显示了令人鼓舞的结果，疫苗可能也要到2021年才能在普通公众中广泛使用，因为后期的临床试验和监管是必需的。

作者简介：海伦·斯蒂尔威尔（Helen Stillwell）是耶鲁大学大卫·哈夫勒（David Hafler）免疫生物学实验室的助理研究员。