内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

微软乔北峰一家停止旅行，居家隔离：妻子染上新冠病毒

2020/4/1 10:10:33来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月1日消息 微软Joe Belfiore（乔北峰）的儿子Alexander Belfiore近期在自己的博客发文称，其母亲染上了新冠病毒COVID-19，现在全家居家隔离中。

Alexander Belfiore在博客中表示，“我记得11月或12月有一天要醒来要去学校，并且看到有关中国出现了一种新病毒的最新新闻，但没有特别关注。我不太喜欢生物学，但确实发现病毒学很有趣。就是说，我认为这与美国的人们完全没有关系，认为不会对我们的日常生活产生影响。

而现在，几个月后，即2020年3月29日……我已经一个月没有上学了（嗯，只是上网），我们已经停止了四个月的旅行，我才发现我妈妈染上了新型冠状病毒，以及其他15万名美国人和2500名金县公民。”

Alexander Belfiore表示，其母亲过得还不错。她还没有准备好参加马拉松比赛或其他类似活动，但是情况正好好转，特别是因为她的症状似乎在逐渐减轻。

IT之家从博客内容获知，乔北峰家中也设立了隔离区，饭桌的左侧是隔离区，并用一条蓝色胶带标记；乔北峰妻子有自己的笔记本电脑和手机充电。不使用大家都使用的楼下浴室，只使用客人卧室的浴室，她也将其用于新的“雾化器”。

Alexander Belfiore表示，对于新冠病毒仍有担忧，希望这些隔离规则不会太少或太迟，因为知道其母亲染上新冠病毒已经过去14天，Belfiore其他家庭成员存在风险。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：乔北峰疫情新冠病毒

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    