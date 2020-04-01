微软乔北峰一家停止旅行，居家隔离：妻子染上新冠病毒

IT之家4月1日消息 微软Joe Belfiore（乔北峰）的儿子Alexander Belfiore近期在自己的博客发文称，其母亲染上了新冠病毒COVID-19，现在全家居家隔离中。

Alexander Belfiore在博客中表示，“我记得11月或12月有一天要醒来要去学校，并且看到有关中国出现了一种新病毒的最新新闻，但没有特别关注。我不太喜欢生物学，但确实发现病毒学很有趣。就是说，我认为这与美国的人们完全没有关系，认为不会对我们的日常生活产生影响。

而现在，几个月后，即2020年3月29日……我已经一个月没有上学了（嗯，只是上网），我们已经停止了四个月的旅行，我才发现我妈妈染上了新型冠状病毒，以及其他15万名美国人和2500名金县公民。”

Alexander Belfiore表示，其母亲过得还不错。她还没有准备好参加马拉松比赛或其他类似活动，但是情况正好好转，特别是因为她的症状似乎在逐渐减轻。

IT之家从博客内容获知，乔北峰家中也设立了隔离区，饭桌的左侧是隔离区，并用一条蓝色胶带标记；乔北峰妻子有自己的笔记本电脑和手机充电。不使用大家都使用的楼下浴室，只使用客人卧室的浴室，她也将其用于新的“雾化器”。

Alexander Belfiore表示，对于新冠病毒仍有担忧，希望这些隔离规则不会太少或太迟，因为知道其母亲染上新冠病毒已经过去14天，Belfiore其他家庭成员存在风险。