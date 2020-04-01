Uber：将为全球提供1000万次免费乘车和餐饮配送服务

北京时间4月1日上午消息，据外媒报道，Uber正在加大应对COVID-19全球大流行的力度，承诺为医护人员、老年人和其他受疫情影响的人群提供1000万次免费乘车及送餐服务。

在英国，Uber已经开始为抗击新型冠状病毒的NHS工作人员提供免费乘车和送餐服务。现在，它正试图将这项服务扩展到全球。Uber表示，“任何组织、医疗服务提供商或政府实体都有资格”享受这项服务，不过Uber目前仍在与许多利益相关方开展合作。Uber的一名发言人表示，Uber已经在与当地的企业就免费乘车和配送服务进行商谈。

这名发言人表示：“未来几个月内，Uber将努力按规模提供免费的餐饮配送及乘车服务，并将依据当地需求的紧迫程度提供量身定制的服务。我们将承担餐饮配送以及乘车的相关费用。”

医院、诊所、老人中心和其他希望让员工免费搭车或需要送餐的机构，可以发邮件联系Uber寻求帮助。

就在这一消息发布之际，Uber的乘客数量因新型冠状病毒的大流行而急剧下降。Uber在西雅图的总预订量下降了60%到70%，而在旧金山、洛杉矶和纽约等其他大城市也出现了类似的需求下降。

目前，Uber正在为那些因感染COVID-19导致账户被暂停，或因相关接触而被迫隔离的司机提供经济援助。但有消息称，符合这些条件的Uber司机在向公司申请援助时遇到了一些问题。

随着新型冠状病毒的全球大流行，越多越多的人们被要求呆在家中、避免不必要的出行，许多Uber司机因此遭遇困境。上周，美国总统特朗普签署的2万亿美元经济刺激法案生效，这一法案可以为以前不符合条件的群体（例如零工工人）提供失业保险等福利。