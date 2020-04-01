【IT之家评测室】vivo S6体验：用3200万自拍，夺得女孩子欢心

2020年以来，各大手机厂商纷纷加快了推出5G产品的步伐，vivo是跑得最快的一家，伴随着S系列正式升级5G之后，2020年的第一季度，vivo基本做到了全系产品的5G覆盖，vivo的5G普及之路可谓快速而激进。

vivo S系列手机定位“年轻潮流群体”，而刚刚发布的vivo S6是vivo专为年轻群体打造的新一代手机潮品，主打年轻化的设计和出色的拍照体验，IT之家已经第一时间拿到了这款手机，现在为大家带来上手体验。

一、外观

vivo S6最大的设计亮点，是机身背面的ID设计和符合年轻人审美的调色。相较于vivo S5的菱形后摄，vivo S6后摄模组采用了和vivo NEX 3类似的奥利奥设计，但和NEX 3不同的是，vivo S6在四摄玻璃盖板上加入了黑胶唱片纹理设计，不同光线下，玻璃盖板上会散发出同心圆纹理扩散的光影效果，观感还不错。

vivo拥有天鹅湖、多瑙河、爵士黑三种配色，IT之家拿到的是天鹅湖配色，按照vivo官方的说法，“天鹅湖”是专门为女性用户打造的配色，使用了注塑贴膜的制作工艺，在色彩镀膜之上增加磨砂纹理质感。

整体观感上，天鹅湖配色通体以雾蒙蒙的白、淡青配色为主，并且从机身顶部到底部之间，采用了从浅到深的渐变过渡，底部小面积有淡青色的观感，同时，机身中还有一束捉摸不定的光影，非常的梦幻和浪漫，这种设计颜值不能说最高，但是绝对符合那种追求时尚、热爱生活的小年轻的审美。

vivo S6的机身背面设计足够优秀和个性，但正面的屏幕设计就有点一言难尽了，vivo S6并没有延续前代S5的超小孔打孔屏幕，而是采用了相对传统的水滴屏，略大的下巴或许会让你瞬间回到一年前。

vivo S6的屏幕参数还不错，包括6.44英寸、20:09、2400 x 1080，色彩饱和度（NTSC）103%等等，显示效果还是很令人满意的。

要说明一点，vivo S6的屏幕和边框之间，还有一圈塑料缓冲层，整个屏幕是高于机身中框的，呈梯形状。这种设计的好处是当手机跌落的时候，能在一定程度上保护屏幕不摔裂，但或多或少的也会影响到整机手感。

好在vivo S6的重量控制足够出色，内置了4500mAh的大电池的同时，做到了181克的重量，在市面上所有的5G手机中，这个数据已经非常出色，特别是当你习惯了动辄200g+手机的厚重手感之后，再上手vivo S6会感到格外的亲切。

此外，vivo S6屏幕的电源键依旧采用了纹理设计。

至于屏幕设计，实际上据笔者的亲身观察（不具备普遍性），身边不少对手机不敏感的线下消费人群，他们根本搞不清（也懒得搞清）到底是哪种技术成本高，换句话说，他们对水滴屏和打孔屏的“感知不强”，不过他们倒是非常在意一台手机拿在手里的重量和颜值设计等等，而这方面，vivo S6做的还不错。

更多图赏：

顶部保留了3.5mm耳机孔▲

二、相机

vivo S6延续了vivo S5优秀的拍照体验，后置四摄，分别是4800万像素主摄、800万像素超广角、200万像素景深、200万像素微距。vivo S6主摄为三星的GM2，也是S5上的那枚主摄，其中传感器尺寸为 1/2.25 英寸，单位像素尺寸为 0.8μm，支持4800万像素直出。此外，vivo S6的相册还支持智能美化功能，可以让用户一键美化照片，省去后期修图烦恼。

vivo S6的相机参数上可能没有旗舰机那么亮眼，但体验和表现上，vivo S6是越级的。

来看一下样张表现：

样张均有压缩

4800万主摄▲

4800万主摄▲

4800万主摄▲

4800万主摄▲

4800万主摄▲

4800万主摄▲

在光线良好的情况下，vivo S6的样张表现非常出色，样张色彩还原精准，并且画面非常的生动和饱满，延续了vivo一贯的高色彩饱和度调教，但同时又保证了真实的观感，不会让人觉得用力过猛。

vivo S6的超广角镜头表现也比较不错，色彩基本与主摄保持了一致，当然，超广角也是vivo的拿手项了，这一点无需担心。

超广角▲

主摄▲

vivo手机的另外一个强项就是Super HDR，在大光比环境下，能够表现出更高的动态范围，无惧逆光。比如下图中，直接怼着太阳拍摄一张逆光照片，可以看到即使是暗部的玻璃窗纹理也是非常丰富和清晰，关闭HDR之后，该区域亮度明显低了下来，并且出现了肉眼可见的噪点。

HDR开▲

HDR关▲

vivo S6主色的微距表现依旧出色，景深镜头可以探测拍摄物体的深度信息，实现专业的背景虚化效果，实拍的微距样张中，手机对焦迅速精准，拍摄物体突出明显，背景也有非常自然和舒适的虚化效果。

4800万主摄微距▲

但要吐槽一点，或许是工程机前期固件优化问题，vivo S6的超微距镜头色彩表现并不令人满意，整体色彩偏灰偏白，细节有了但色彩丢失了不少，这枚200万的超微距镜头似乎有凑数嫌疑。

超微距样张▲

超微距样张▲

夜拍样张中，vivo S6的画面整体干净和纯净，对高光处的压制也比较优秀，开启夜景模式之后，通过多张照片的多帧降噪合成，vivo S6可以拍出更高品质的夜景样张。

普通▲

夜景样张▲

作为一款主打年轻消费群体的智能手机，vivo S6依旧有着强悍的自拍表现，首先前置3200万像素，支持前置柔光夜景自拍，支持屏幕补光技术，在功能方面升级了全新的五重超质感美颜2.0，包括焕颜肤色、质感肌肤、元气美妆、智慧美型、精塑五官等等，非常强悍。

比如自拍“风格”选项中，S6内置了清新、质感、高级灰、胶片五种滤镜，甚至你还可以选择滤镜中，色调和妆容的力度。

再比如单在一个“美颜”选项中，S6就内置了“美颜”“美妆”“姿势”三种选项，你可以选择不同效果的妆容，自拍不会摆姿势也可以通过“姿势”选项学习等等。

这项功能真的是直击爱自拍的女性用户痛点，当她们看到这丰富而强大的自拍功能之后，相信什么水滴屏都将成为过眼云烟。

笔者在这里举一个最简单的例子——

某一天早晨，妹子小A突然收到了远在千里之外男朋友小B的微信消息：

“发一张自拍给我看看”

没任何理由，也不给对方任何心理准备，有的男生要自拍就是如此直接和粗暴。

此时此刻妹子A刚刚睡醒，脸上还挂着疲惫的睡痕，这些年来，妹子A拍过的成千上万张自拍照，每一张都经过了她的精心化妆、穿搭、修图等等。

妹子A从朋友圈相册里挑选了一张点赞数量最高的照片给男友发了过去。

“我要你现拍的！这张我看过了。”

男朋友小B发来了更苛刻的要求，显然，一张过去的旧照片并没有满足他的需求。

妹子小A嘴里嗔怪这直男不懂浪漫，随意拍一张的话怕拍的不好看，要化妆的话又得费很大心思，纠结之际，小A突然想到了这货刚刚送的vivo S6手机，没错！听男友介绍，这台手机即便是不化妆，也能拍出化妆后的美颜效果。

妹子小A又回忆起两个月前的生日，原本要男友送自己一台iPhone11，至于为什么选择iPhone，小A自己也搞不清楚，只不过是舍友无意间曾说过一句iPhone最好用。

小A将这个想法告诉了懂手机的男友，听后，男友紧皱眉头，认真的告诉她——iPhone，不是最好用的手机，不买iPhone 11，不是心疼钱。

男友给小A推荐了刚刚发布的vivo S6手机，说什么前置3200万像素美颜相机，支持五重超质感美颜，拥有人像多风格2.0等等，又说什么反正化完妆最后是要自拍发朋友圈，反正晚上还是要洗脸，你看用了vivo S6，连化妆品都省下了...

紧接着，又是一堆难懂的话，什么“A13性能感知不强”、“不支持5G NSA/SA”之类。

妹子小A对手机一窍不通，但非常坚信男友说的话，因为小A曾发现男友是IT之家88级大佬，并且曾在IT圈针对“手机同质化”问题和网友从晚上讨论到凌晨。另一方面，妹子小A想到了男友刚刚工作不久，也没多少钱，而男友推荐的vivo S6手机不仅好看，还能把自己拍的更好看（几乎每一项都直击爱自拍小A的需求痛点），价格还比iPhone 11便宜不少。

想到这里，小A心悦诚服的打开了vivo S6手机的前置相机，即便是没化妆，通过美妆功能也能拍出精致的妆容，更重要的是，借助于vivo S6手机的“姿势”自拍选项，小A还学习到了不少自拍动作...

后来啊，小A和男友的感情，越来越好了。

说句题外话，实际上vivo手机对美颜的理解是非常独到的，它不会去拍那种美的你妈都不认识的图片，那是假的，是AI出来的。vivo手机的美颜强大之处在于，它是去还原你最真实的美，这么说似乎有点玄学，其实你可以直接理解为——你原本就该这么美，你可以通过减肥也变美，也可以通过化妆变美等等。手机，只是还原你美的一种方式。

样张来自vivo官方▲

三、性能

vivo S6搭载了X30系列同款的三星Exynos 980处理器，Exynos 980处理器是Exynos系列首款集成5G SoC的产品，也是行业内首款采用A77架构的产品，相比上一代的A76性能提升20%。在架构设计上，包括2颗2.21GHz Cortex-A77核心以及六颗1.79GHz Cortex-A55核心，GPU为Mali-G76 MP5。

vivo S6拥有8+128GB、8+256GB存储配置可选，IT之家这里拿到的是8+256GB版本。

简单来看一下vivo S6的性能表现。

在安兔兔中，vivo S6获得了33+万分；

Geekbench 4中，vivo S6的单核为3186分、多核为7520分；

在AndroBench中，IT之家测得vivo S6的顺序读取为518MB/s、顺序写入为200MB/s（UFS2.1）。

单从跑分来看，vivo S6的性能基本与vivo X30系列保持一致。

在游戏中，IT之家测试了《和平精英》《王者荣耀》两款热门手游，两款游戏均开启默认最高画质，在《王者荣耀》游戏中，vivo S6基本全程稳定在58-61帧左右，IT之家测得5分钟游戏平均帧率为60.8FPS，这个表现非常出色。

在《和平精英》游戏中，IT之家测得vivo S6的平均帧率为29.9FPS，满帧为30FPS，游戏全程稳定。如果你想要更高帧率的体验，也可以降低画质，选择40FPS高帧率。

毕竟有着两枚A77大核心加持，vivo S6所搭载的三星Exynos 980处理器在单核心的性能上更出色一些，整体性能和骁龙765G处于伯仲之间（后者显示性能略强一点，但感知不明显），当然，和骁龙865这类的旗舰级SoC还是没法比，但是对于普通消费者而言，够用。

在5G方面，三星Exynos 980处理器支持NSA和SA两种组网模式（双模5G），5G通信环境下行峰值速率为2.55Gbps，4G-5G双连接峰值速率为3.55Gbps。S6支持5G频段包括n1/n3/n77/n41/n78。

同一地点同一时间段，IT之家测得vivoS6在4G、5G网络环境下的下载/上传速度对比是有着非常明显的差距，5G下载速度几乎是4G的10—15倍之间。

vivo S6内置了4500mAh电池，在5G网络下，中度使用一天不是问题，略感遗憾的是，手机仍配备了18W vivo 双引擎闪充，充满电大致需要100分钟左右。

总结：

从产品定位来看，vivo S6依旧会走线下模式，在价格方面的优势不算太大，不过仔细上手这款手机之后，你会感慨vivo的刀法极其精准，vivo S6针对自己的消费人群可谓拳拳到肉，比如让旗舰手机都汗颜的自拍能力，比如大电池长续航，再比如不俗的颜值设计和拍照表现等等，产品力非常具有“倾向性”。

如果你追求性价比和极致性能，那么vivo S6显然并不是你的合适选择。不过如果你身边的女性朋友对手机的配置和性能不敏感，预算有限，想体验5G，同时喜欢频繁自拍、朋友圈晒图等等，甚至说是刘昊然的粉丝，都可以考虑一下vivo S6手机。

5G普及之路道阻且长，vivo在这条路上扮演了开拓者的角色，vivo S6加入了5G，这意味着vivo基本已经提前完成了全新产品5G的普及，对于vivo而言，S6的重要意义不言而喻。