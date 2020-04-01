科学分析：紫外线能杀死新型冠状病毒吗？

北京时间4月1日消息，据国外媒体报道，丹·阿诺德（Dan Arnold）在紫外线科技公司工作，这家公司为英国各地的医院、制药公司和食品制造商提供消毒设备，随着全球新型冠状病毒危机逐渐升温，紫外线是否能够杀死新冠病毒也成为热议话题，近期，阿诺德收到一些不同寻常的咨询，许多人问到：紫外线能杀死新冠病毒吗？

阿诺德称，只有一种紫外线可以杀死新冠病毒，但该过程是非常危险的，对人体健康构成严重威胁。曾有人询问为什么我们不在超市入口安装一盏紫外线灯？顾客在紫外线灯下站几秒，然后再进去就能起到杀菌消毒的作用。对于这样的提议，我并不支持。

▲用紫外线杀死新冠病毒是一种好方法吗？社交媒体上报道称，新冠病毒讨厌阳光，阳光会立即杀死它，这是真的吗？简单地讲，该观点是错误的。

在互联网铺天盖地的“健康建议”中，使用紫外线对皮肤、衣服或者其他物体消毒的想法已被证明是非常受欢迎的。据称，泰国一所大学甚至建造了一条紫外线通道，学生们可以通过这条通道进行消毒。

那么，用紫外线杀死新冠病毒是一种好方法吗？社交媒体上报道称，新冠病毒讨厌阳光，阳光会立即杀死它，这是真的吗？简单地讲，该观点是错误的。

危险的紫外线

阳光含有3种紫外线，第一种是长波紫外线（UVA），它是太阳光线到达地球表面的绝大多数辐射，能够渗透皮肤深处，被认为是造成皮肤老化的八成原因，会造成皱纹和老年斑。

第二种是中波紫外线（UVB），它会破坏人体皮肤中的DNA，导致人体晒伤，最终形成皮肤癌。长波紫外线和中波紫外线对人体有害是众所周知的，而且大多数质量好的防晒霜都能抵挡这两种紫外线。

第三种是短波紫外线（UVC），它是光谱中相对模糊的部分，是由较短、能量更充沛的光线波长，它尤其擅长破坏基因物质——无论是人类还是病毒粒子。幸运的是，我们大多数人都不太可能接触到短波紫外线，因为短波紫外线在到达人类皮肤之前就早被地球大气臭氧层过滤了。

事实就是这样，至少科学家发现使用短波紫外线可以杀死某些微生物，自1878年发现短波紫外线以来，人工制造的短波紫外线已成为一种主要的消毒方法，应用于医院、飞机、办公室和工厂的日常消毒设施。至关重要的是，短波紫外线可用于饮用水消毒处理，一些寄生虫对氯等化学消毒剂具有抵抗性，因此使用短波紫外线杀菌效果更显著一些。

虽然迄今还没有任何关于短波紫外线如何影响新冠病毒的具体研究，但是研究显示它可用于治疗其他冠状病毒，例如：SARS病毒。紫外线辐射扭曲了它们遗传物质结构，并阻止病毒粒子进行复制。

因此，部分国家现在使用高剂量短波紫外线对新冠病毒杀菌处理，一些公交车辆内部有蓝色短波紫外线照射，发射短波紫外线的机器人负责医院里清扫地面，银行多年以来一直使用短波紫外线灯对钱币消毒。

与此同时，目前紫外线设备供应商的销售商也创下最新纪录，一些供应商为了满足订单，加大产量，阿诺德称，紫外线技术现已应用于所有消毒设备。

一个重要警告！

阿诺德说：“短波紫外线真的很讨厌，人们不应该接触它，如果被中波紫外线照射几个小时才会晒伤，那么短波紫外线只需几秒就能晒伤人体，如果你的眼睛暴露在阳光之下，你知道那种盯着太阳的感觉吗？只需几秒时间，就能对眼睛造成严重伤害。”

为了安全使用短波紫外线，人们通常需要接受专业培训，正确操作相关设备。

阳光能杀死新冠病毒吗？

中波和长波紫外线具有杀菌效果吗？如果具有类似短波紫外线的作用，是否意味着人们可以将含有病毒的物质放在阳光下杀菌呢？

简单的回答是：有可能，但人们无法依赖该方法。在发展中国家，阳光已经是一种流行的对水杀菌消毒的方法，世界卫生组织（WHO）甚至建议使用阳光消毒水。这项技术包括将水倒入一个透明的玻璃杯或者塑料瓶，然后在阳光下晒6个小时，该方法被认为是有效的。因为阳光中长波紫外线与溶解氧发生反应，产生不稳定分子，例如：过氧化氢，许多家用消毒剂的活性成分可以破坏病原体。

阳光不与水发生反应，仍可用于物体表面消毒，其持续时间可能比你想象的更长。问题是我们不知道究竟会持续多久，因为科学家对新冠病毒的研究尚处于初期阶段。对SARS（新冠病毒的近亲病毒）的研究发现，将该病毒暴露于长波紫外线下15分钟，对其病毒传染性没有什么影响，然而研究人员并未将SARS病毒暴露在中波紫外线，众所周知，中波紫外线对遗传物质的损害程度更大。

相反，其他病毒可能提供一些重要线索，例如：流感。当科学家分析巴西住院记录后，发现在野火燃烧的季节流感病例骤然增多，推测由于森林火灾产生更多的烟雾，使阳光中的紫外线浓度降低。

另一项研究表明，流感病毒颗粒暴露在阳光下时间越长，浓度则越高，它们保持传染性的可能性就越小。该研究是观察悬浮在空气中的流感病毒颗粒，而不是在物体表面附着的。

以上研究显示，利用阳光对物体表面进行消毒的作用并不明显。首先，人们并不清楚需要紫外线照射多长时间才能使新冠病毒失去活性，也没有人知道需要多大的剂量。即使他们这样做，阳光中的紫外线剂量也会随着一天不同时间段、天气、季节，以及人们生活纬度位置而发生变化，因此这并不是一种有效杀菌的可靠方法。

最终，使用任何一种紫外线对人体皮肤消毒都会导致损害，增大皮肤癌风险，这是不言而喻的事情。一旦病毒进入人体，再多的紫外线也不会对你是否感染有任何影响。