苹果 iWork 套件 macOS 版 10.0 发布：大量精美模板主题，支持 iCloud 云盘共享文件夹

IT之家4月1日消息 苹果今天将对Mac设备上的iWork应用程序集合进行了一轮更新。这些更新为macOS的Keynote、Pages和Numbers带来了iCloud Drive文件夹共享支持以及更多功能。

IT之家此前报道，最近，苹果macOS Catalina 10.15.4系统正式版发布，这三个应用程序现在都允许你将文档添加到共享的iCloud Drive文件夹中。iCloud Drive文件夹共享是一种类似Dropbox的功能，可让你一次共享一个文件夹，并使每个人都能在更改文件夹时看到该文件夹的内容。

Keynote 讲演

主题选取器让你能预览 30 种 Apple 设计的精美主题，包括全新的和已更新。为演示文稿选定主题之后，用自己的文字和图像替换占位符文本和图形即可。简单易用的工具让你可以很方便地在幻灯片中添加表格、图表、形状、照片和视频，使用影院品质的动画和过渡效果让它栩栩如生，就像是你自己的专属特效团队制作出来的一样。使用全新交互式柱形图、条形图、散点图和气泡图生动绘制数据。使用 Keynote 直播演示幻灯片放映，方便观看者从 Mac、iPad、 iPhone、 iPod touch 和 iCloud.com 上观看。

更新内容：

• 将 Keynote 演示文稿添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 macOS 10.15.4。

• 离线时编辑共享的演示文稿，重新在线时更改的内容会上传。

• 一系列精美的新主题供您挑选，帮助您开始使用。

• 主题选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的主题。

• 打印演示文稿或将演示文稿导出为 PDF 时可包括批注。

• 添加首字下沉以通过变大的装饰首字让文本突出显示。

• 通过各种可编辑的新形状增强您的演示文稿。

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Numbers 表格

使用 Mac 版 Numbers 表格创建养眼的电子表格。从多种 Apple 设计的模板中任选一种，开始制作你的家庭预算、清单、发票、贷款计算，以及更多表格。在格式自由的工作界面上任意添加表格、图表、文本和图像。一旦你开始输入公式，你会立即看到针对 250 多种函数的建议和内置帮助。使用全新交互式柱形图、条形图、散点图和气泡图生动绘制数据。轻松筛选大型表格。使用全新条件高亮显示功能，根据数值、文本、日期和持续时间自动设定单元格格式。有了全新计算引擎，Numbers 表格计算速度比以往更快。

更新内容：

• 创建包含比以往更多行与列的电子表格。

• 为工作表的背景应用颜色。

• 将 Numbers 电子表格添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 macOS 10.15.4。

• 离线时编辑共享的电子表格，重新在线时更改的内容会上传。

• 模板选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的模板。

• 打印电子表格或将电子表格导出为 PDF 时可包括批注。

• 为形状中的文本添加首字下沉。

• 通过各种可编辑的新形状增强您的电子表格。

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Pages 文稿

通过 Mac 版 Pages 文字处理程序，只需短短几分钟，你就可以创建美观的文稿。你可以从 Apple 设计的模板开始，立即创建精美的报告、电子书、履历、海报等内容。或者使用空白文稿并自己进行设计。你可以轻松添加图像、影片、音频、图表和形状。使用批注、修改跟踪和高亮标注检查作品。

更新内容：

• 一系列精美的新模板供您挑选，帮助您开始使用。

• 将 Pages 文稿添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 macOS 10.15.4。

• 添加首字下沉以通过变大的装饰首字让段落突出显示。

• 为任何文稿的背景应用颜色、渐变或图像。

• 模板选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的模板。

• 打印文稿或将文稿导出为 PDF 时可包括批注。

• 离线时编辑共享的文稿，重新在线时更改的内容会上传。

• 通过各种可编辑的新形状增强您的文稿。

Pages 文稿下载，点此链接。