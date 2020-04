Android 端 Firefox Beta 已开始迁移至 Fenix：将逐步被取代

Mozilla 已开始着手将 Android 上的 Firefox Beta 迁移到 Fenix(即 Firefox Preview)。根据 Are We Fenix Yet? 这一页面展示的状态,迁移进度目前为 2.1%。进入 Beta 阶段意味着它很快就会进入正式发布渠道,供所有用户使用。也意味着 Android 版 Firefox 将逐渐被 Firefox Preview 完全取代。

Fenix 是 Mozilla 打造的全新 Android 浏览器,采用 Mozilla 开发的浏览器引擎 Geckoview 和 Android 组件从头开始研发。用以取代 Firefox Android 客户端。

Mozilla 于一年前开始研发 Fenix,上个月发布了 Firefox Preview 4,带来了更好的登录管理、热门站点和初始附加组件支持等。

今年 1 月底,Mozilla 批准了 Android 版 Firefox Nightly 通道的迁移。根据这个时间来估算的话,5 月底也许能迁移至 Release 通道。大概六七月份,Firefox Android 正式版本将推送更新,完全演变为 Firefox Preview。

目前,Android 端的 Firefox 发布频道一直停留在 Firefox 68 上,没有随大版本进行升级。迁移进行到 Beta 阶段后,Android 版 Firefox Beta 用户也许将在接下来的几天内收到更新。