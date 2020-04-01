自带2.7倍镜的Win94来了：《和平精英》激情沙漠2.0版本今日上线

IT之家4月1日消息 《和平精英》官方消息，《和平精英》手游将于今日进行不停机且非强制更新，激情沙漠2.0版本即将上线。

IT之家了解到，《和平精英》手游本次安装包安卓大小1.9G，需预留6G空间；iOS安装包大小3.4G，需预留6G（iOS版本在苹果商店更新时间可能会有延迟）。iOS的更新步骤如下：

《和平精英》玩家在4月1日-4月8日活动期间更新版本后可获得：春意盎然长袖T恤（永久）、金币x3888、双倍金币卡（3天），更新后登录可获得沙漠绿洲主题。

更新内容：

1.沙漠地图2.0

沙漠地图北部新增绿洲区域，西北部新增废墟城区，全地图内增加了部分荒野房区和道路，新增贯穿全图的极速飞车赛道，并且部分建筑的结构进行了调整。

· Win94狙击枪自带2.7倍镜，之后只会在沙漠地图中刷出。

· 别墅区现在会刷新出一台黄金肌肉跑车，全地图仅有一辆。

· 自动售卖机会随机获得能量饮料或者止痛药。

2.团队竞技新玩法-军备团竞

玩家在首张室内场景地图图书馆进行4V4竞赛，初始武器相同，通过不断淘汰对手升级自己的武器，最后使用终极武器平底锅率先淘汰对手或者倒计时结束分数高的一方将获得对局胜利。

3。创意工坊新玩法-圈中圈模式

海岛地图上同时出现双信号接收圈，外层圈和内层圈之间属于安全区，玩家在外层圈之外和内层圈之内时均会掉信号值。缩圈完成后内层圈即变为下一个安全区。全地图物资刷新率提升50%，救起队友的时间缩短至4秒，该模式计入排位分。

4、王牌印记和王牌之路功能

· 历史首次达到不朽星钻段位时，获得星钻印记，开启王牌之路功能。之后玩家首次达到荣耀皇冠段位时，获得皇冠印记；

· 当玩家达到超级王牌段位时，获得带有历史王牌次数标识的王牌印记，每个赛季最多可以获得1个王牌印记；

· 在个人信息、大厅左下角等处将显示当前的印记图标，并在进入组队时展示印记特效，在出生岛时可以看到队友头顶的印记特效；

· 在个人信息里点击王牌印记图标可以查看王牌之路，展示获得印记的各个赛季的记录。