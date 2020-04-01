没开玩笑！B站将上线《指环王》《霍比特人》全系列电影：后天能看

IT之家4月1日消息 B站即将上线《指环王》《霍比特人》全系列6部电影，电影将于4月3日下午6点可以观看。

IT之家此前曾报道字节系应用春节期间请用户免费观看《囧妈》，赚得一波口碑和安装量，随后又上线《大赢家》及百余部经典电影。B站也一直以“请用户看大片”著称，除了即将上线的《指环王》《霍比特人》系列，像《哈利波特》《黑客帝国》等系列大片均可在B站观看正版。B站也因此被网友称为“B站矿业无限公司”。

