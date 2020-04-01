《骑马与砍杀2：霸主》自带作弊码：一人秒杀军队，白嫖全部装备

IT之家4月1日消息 据PC Gamer报道，《骑马与砍杀2：霸主》玩家已可通过游戏自带的作弊码给自己添加武器或物品（然后出售它们以快速致富）、治愈自己并赢得战斗。

《骑马与砍杀2：霸主》部分作弊码如下：

IT之家了解到，首先玩家需要对单个文件进行编辑。转到PC上的以下位置：“文档”>“ Mount and Blade II Bannerlord”>“ engine_config.txt”，用文本编辑器（如Notepad）将其打开，然后查找行：cheat_mode = 0，将0更改为1并保存文件。完成此操作后，启动Bannerlord，即可使用作弊功能。

物品和金钱作弊

在安装了之前提到的相关文件后，玩家只需打开库存即可在屏幕左侧显示游戏中每个物品的列表。只需单击想要的任何物品旁边的箭头即可将其移至库存中。完成所有所需操作后，单击“完成”。玩家可以将昂贵的物品出售给供应商，以使自己快速致富。

战斗作弊

Ctrl + F4：在战斗中秒杀整个军队；

Ctrl + H：让角色恢复健康；

Ctrl + Shift + H：让角色的马恢复健康。

地图传送作弊

Ctrl +左键单击：按住Ctrl键的同时单击鼠标左键，可将玩家所操控的角色传送到地图上的任何位置。