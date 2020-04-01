刘作虎：一加8/8 Pro美国售价不会超过1000美元

IT之家4月1日消息 一加首席执行官刘作虎向外媒Business Insider透露，即将推出的一加 8智能手机将支持5G，在美国的售价不会超过1000美元。

刘作虎还向Business Insider证实，一加8系列将搭载高通骁龙865处理器。实际上，昨天晚间一加手机官方公布了新机的基本配置，全系标配 5G 旗舰级移动平台骁龙 865，全新一代 LPDDR5 内存和UFS3.0 闪存。

刘作虎虽然没有透露一加 8 的具体价格，但作为对比，三星最便宜的Galaxy S20 5G在美国的起价为999.99美元，Galaxy S20 Plus的起价为1,199.99美元，Galaxy S20 Ultra的起价更是达到了1,399.99美元。

根据IT之家此前的报道，一加 8 将搭载骁龙865，并具有8GB RAM / 128GB UFS存储或12GB RAM / 256GB UFS存储。背面有一个4800万像素的主相机，还有一个1600万像素的广角相机和200万像素的深度传感器。4300 mAh电池供电，30W快速充电，但不支持无线充电。

一加 8 Pro方面，采用6.78英寸“ 超级流体弯曲（Super Fluid Curved）” 120 Hz屏幕。功能要点包括1400尼特亮度和MEMC（运动补偿）、HDR10 +。一加 8 Pro的外观设计与较小的一加 8基本相同，只是后置相机模块不同。

一加8系列手机将于4月16日19:00在线上正式发布。