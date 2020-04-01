收购Dark Sky后，苹果iPhone天气应用有望采用全新外观

苹果公司今天宣布，它已经收购了天气应用 Dark Sky，这是一个出乎意料的举动。尽管苹果表示目前 iOS 的 Dark Sky 不会有任何变化，但我们可以期望日后苹果将其与 iOS 的天气应用相集成。

考虑到这一点，设计师 Parker Ortolani 为我们带来了最新的概念设计，该概念通过对 Dark Sky 重新设计，为苹果粉丝带来了天气应用的全新外观。

Dark Sky 以提供详细的天气预报信息，最新数据，高级地图，实时通知等功能而闻名。这个概念的目的是展示苹果如何利用 Dark Sky 的优点，来整合到 iOS 的全新天气应用中。

Ortolani 带来了一个纯净的设计，没有了苹果在 2013 年通过 iOS 7 引入的彩色动画背景。相反，这款天气应用会根据系统的明暗主题自动进行调整。除具有温度，降水和风速数据的地图雷达外，主视图还将显示更详细的天气预报，并在图表上显示降雨预测。该概念显示的另一个很酷的功能是 Dark Sky 的天气预报通知系统，因此用户不必一直打开应用。

需要注意的是，当前来自苹果的原生天气应用仅适用于 iPhone 和 Apple Watch，而 Dark Sky 也适用于 iPad。这可能是一个将官方天气应用带到更多平台上的机会，例如 iPadOS，甚至是支持 Catalyst 技术的 macOS。