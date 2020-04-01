IT之家安卓版7.10重磅更新：绿色公约之后台纯净、本机应用信息小工具

IT之家 安卓版 7.10 今日重磅更新，绝对绝对的有料！

这次的IT之家安卓版 7.10 加入了两个新东西，首先是【设置】-【实验室】里面加入了一个全新的选项——「后台纯净」，长期以来，很多同学反馈安卓系统里面存在着“链式唤醒”其他App情况，包括IT之家的安卓版，也会去被用来唤醒一些App，真正的黑锅肯定是那些国产SDK们要背的。「后台纯净」是「绿色应用公约」提供的安全、优雅接入第三方SDK的方案，目的是消除三方SDK导致应用间相互唤醒造成的影响。详细说明大家可以看下项目网址。IT之家安卓版App现在还没有完全符合绿色应用公约，只使用了其中的一个解决方案，后面版本会针对绿色应用公约的要求再调整，总之，务必努力杜绝各种影响隐私安全和妨碍体验的情形。

其次，这次的新增还在【工具】（首页底部的加号菜单内）里加入了【本机应用信息】小工具，Peter 说要这个的还挺多，可以直观的看到当前安卓系统里面安装的各个应用的信息，例如32位/64位、详细版本号等等，点击这些应用的名字，还可以进入到详情页面，那里面的信息就丰富极了，可以保存图标、分享APK、查看App签名、权限声明……各种详细信息。非常非常的实用，也相信大家会很喜欢。

▲ 上图即「本机应用信息」的首页，长长的列表，应用列表里面的项目都可以点击……

▲ 上图就是点开了IT之家App后的详情页面，非常强力的信息和功能，大家体验体验吧。

本来这次还有另外一个小工具杀器，但是考虑到可能会有些其他影响，待后期再说吧，大家有什么小工具需求也尽管丢过来，软媒的软件开发功底还是有保障的。

其他的改进大家看看更新历史吧——

IT之家安卓版 7.10 更新日志

新增：功能-实验室设置中增加「后台纯净」选项

新增：功能-增加「本机应用信息」小工具

改进：功能-新闻页滑动返回手势避开视频播放器，避免拖动视频进度时页面退出

改进：功能-设置页面缓存计算调整，避免打开页面时可能出现卡顿现象

改进：界面-仅在右图排版以及平板设备上默认开启紧凑式排版模式

改进：界面-圈子帖子列表单张超长或超宽图片显示效果调整，避免滚动加载时列表高度跳动

修正：功能-辣品栏目幻灯只有一个时点击无响应问题

IT之家安卓版 7.09 更新日志

新增：功能 - 实验室增加「使用系统浏览器打开外部网址」选项

新增：功能 - 圈子编辑器发新主贴时「定时自动存储草稿」

改进：功能 - 文章页视频全屏后自动隐藏顶部导航条，页面禁止垂直滚动

改进：界面 - 圈子列表点击回复数量按钮自动滚动回帖时，手指滑动时终止滚动

改进：功能 - 圈子编辑器页面滚动高度跟随光标位置自动调整

修正：界面 - 深色模式下日期时间选择控件数字等页面元素看不见问题

修正：功能 - 口袋阅读手机打开新闻详情页等Web页面时闪退问题

修正：功能 - 实验室「切换图标风格」功能失效问题

修正：界面 - 圈子列表精华标签、评论菜单文字在非标准系统字号下显示不全问题

修正：界面 - 圈子编辑器编辑超长帖子时可能滑动不到底部的问题

修正：功能 - 网络状态从断开恢复时自动登录功能失效问题



IT之家安卓版 7.08 更新日志

文章语音朗读支持「小爱同学」等系统内置TTS引擎（可在设置中切换）

改进：界面 - 适配华为Mate Xs/X 折叠屏手机、华为平板（M系列及以上设备）的「平行视界」（手机/平板的“设置”-“应用”-“平行视界”中进行开关）

改进：界面 - 列表幻灯在安卓平板设备上显示大小、深色模式下背景色调整

改进：功能 - 「热评栏目」列表项长按可显示「评论菜单」

改进：界面 - 直播页面顶栏和底栏状态可跟随简介Tab页面滚动高度自动调整

改进：界面 - 优化文章列表紧凑式排版，在小屏设备上生效

改进：界面 -新闻列表右图排版时标题最大行数放宽至3行

改进：界面 - 帖子列表点击回帖数按钮进入详情页后自动定位至回帖列表

改进：界面 -评论菜单弹窗根据手指点击位置弹出

改进：界面 - 评论「神评」印章配色调整、帖子「精华」「优秀」印章使用新样式

修正：功能 - 直播页面无热评时评论排序方式只能切换一次的问题

修正：界面 - 索尼Android 8.1+手机上虚拟导航栏顶部显示一条黑线的问题

修正：界面 - 圈子编辑器粘贴文本后弹出无内容气泡的问题

修正：功能 - 重复点击首页底部圈子按钮时列表可能无法正确返顶的问题

修正：界面 - 圈子主楼设备尾巴过长时导致页面出现横向可滚动的问题

修正：界面 - 热评栏目排行序号在部分手机上显示异常问题

修正：功能 - 改进推送开关判断逻辑，避免可能出现推送关不掉的问题

修正：界面 - 新闻栏目更新结果提示只在下拉刷新时显示的问题

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的“产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一些时间；

“壁纸库” 立项

首页底部工具栏“加号菜单”将取消，引入“发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的DXO排行榜、CPU/GPU天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换“腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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