微软Office 365官宣更名为Microsoft 365，AI云新功能抢先预览

微软昨日宣布，4 月 21 日，Office 365 将升级为 Microsoft 365。新套件基于 Office 365 构建，具有「全新 AI、丰富内容和模板，以及云服务功能」。

4 月 21 日，Microsoft 365 Personal 和 Microsoft 365 Family 消费者订阅版（最多 6 人）将替换原有的 Office 365 Personal 和 Office 365 Home，而定价将保持不变：个人版为每月 7 美元，家庭版为每月 10 美元。

图片来源：Khari Johnson / VentureBeat

Microsoft 365 将涵盖 Office 365 中已经包含的所有内容，例如：桌面 Office 应用程序、每人 1TB 的 OneDrive 云存储、60 分钟 Skype 通话、安全功能、技术支持以及新 Office 功能，这些功能将配合 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 Microsoft Teams 进行使用。

Microsoft 365

Microsoft 365 并非首次提出，而是在 2017 年 7 月就首次面向企业推出的一套完整的智能解决方案。

其中，较昂贵的 Microsoft 365 Enterprise 和 Microsoft 365 Business 包括了特定于业务的安全性和管理功能。

据数据显示，大约有 5 亿人使用了对应于 Windows、macOS、iOS、Android 和 Web 端的免费 Office 应用程序和服务（例如：Word、Excel、PowerPoint、Skype、Outlook、OneNote 和 OneDrive）；同时，超过 3800 万消费者订阅了 Office 365（1 月份为 3720 万），并且每月有超过 2 亿活跃 Office 365 用户。

除了「365」的名称变化之外，微软也推出新的 Office 功能，帮助用户「成为更好的作家、演示者、设计师、财务经理，并加强与生活的联系。」微软还计划为之后新增消费者推出 Microsoft 家庭安全应用程序和 Microsoft Teams。

下面是具体新增功能介绍。

Word 和 Excel

Microsoft 365 用户可从 Getty Images 中载入 8000 多张图像和 175 个循环视频，以及 300 种新字体和 2800 个新图标，并在 Word 和 Excel 中使用。

同时，用户还享有 200 多个应用于 Word、Excel 和 PowerPoint 的高级模板权限。模板包括：简历、结婚请柬、时事通讯和出生公告，以及给孩子的图画书和奖励表等主题。

虽然 Word 本身并没有开发新功能，但现在所有使用者都可以通过 Word、Outlook.com，以及 Google Chrome 和 Microsoft Edge 扩展程序访问基于 AI 的 Microsoft 编辑器，并使用编辑器的基本功能。

而 Microsoft 365 的个人版和家庭版订阅者则可以进一步访问高级语法和样式优化功能。

Microsoft 编辑器：

Excel 将在今年春季为 Office Insiders 提供一系列新功能，Microsoft 365 美版用户将在未来几个月内首先使用到这些功能。



包括了 Excel 为用户提供的更加清晰的财务整理，可对关联的金额数进行管理、跟踪和分析支出。该功能将连接到用户的银行、信用卡帐户、导入交易和帐户余额，并提供个性化的意见。

例如，Excel 中的「Money 模块」可以汇总每个月在杂货等类别上各自的花费；此外，它还可以提醒用户有关定期付款的价格变化、银行费用、透支额度等。

Excel 还为 Wolfram Alpha 提供了 100 多个主题的新数据类型，其中包括：食物、电影、地点、化学药品，甚至是神奇宝贝游戏的数据。如果将纯文本和数字转换为数据类型，则 Excel 将显示该物品的属性数据。

例如：如果将「鳄梨」转换为食品数据类型，则 Excel 将显示其营养信息；而如果你正在考虑收养狗，则可以使用 Animal 数据类型比较不同的品种，该数据类型提供狗的图像、实际情况及其性格等。

神奇宝贝 Go 图片来源：Niantic

PowerPoint、Outlook 和 Microsoft 家庭安全

PowerPoint 即将拥有两个新的基于 AI 的功能，使得 Presenter Coach 能够评估用户是否属于单调音调，以及提供语音优化建议。

对于单调音调检测，Presenter Coach 将通过聆听用户的语气，并实时提出建议实现；而对于优化建议，Presenter Coach 将提供语法建议，包括：如何更好地表达讲话等内容实现。这些功能会免费提供预览，但要想获得最终使用权，需要订阅 Microsoft 365。

Outlook 则即将加入用于管理工作和生活日程的新功能。Web 端的 Outlook 将使用户可以将个人日历链接到工作日历，这样既方便查看与同事的工作安排，也能查看私密的个人行程和商务会议的细节部分。

之后，「播放我的电子邮件」功能也将使用 Microsoft Search、Cortana，实现在 iOS 上智能地读取电子邮件。新的搜索功能和 Android 上的「播放我的电子邮件」将在未来几个月内开始推广。

最后，Microsoft 推出了 Microsoft Family Safety，这是一个适用于 Microsoft 365 用户新的 Android 和 iOS 应用程序。该应用程序可管理 Windows PC、Android 和 Xbox 上的屏幕时间。

当家庭成员到达或离开家庭、学校或工作地点时，它还提供位置共享和通知。它还提供驾驶报告，以帮助养成良好的驾驶习惯。但是，该功能的主要目的是在孩子探索和玩游戏时保护他们。

它可以向家长展示孩子们的一天，并允许设置限制从而引导孩子远离不适合年龄的内容；反过来，孩子们也能够自主选择是否退出该应用程序，并根据安排向家长提出建议。该应用程序的缩略预览版将在未来几个月内提供。