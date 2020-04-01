戴森最强吸尘器来了，原来做家务也能很开心

连续几个月的疫情大概把人都「逼」成了洁癖，不能出门逛吃的日子里对卫生问题更是格外上心。回家给自己消毒就不用说了，一有空就恨不得把全家上上下下都打扫一遍，但是缝隙和高处的清洁就没那么优雅了。戴森最近全新升级了吸尘器产品线，拥有戴森家族最强劲吸力的戴森 V11 Absolute Extra 无绳吸尘器能够成为你的清洁好帮手。

从名称上来看就能看出来戴森 V11 Absolute Extra 无绳吸尘器是 V11 Absolute 的升级款，升级的配置也大致沿袭下来。去年发布的 V11 Absolute 是 V11 的顶配版本，相比 V10 有了很多提升——首次配置圆形液晶屏，吸力提升了 40%，高扭矩地毯吸头配合自动模式体验更好，运行时间也提升到 60 分钟。

V11 Absolute Extra 在继承了以上配置外，还有一些实用的升级。首先是吸头及配件数量上增加到 12 个，首次推出窄缝照明吸头和底部转换头，让清扫卫生死角变得更简单。单块电池续航时间依然是最强的 60 分钟，这次全新可替换电池的设计让运行时间可以达到 120 分钟，进一步帮助用户解决续航焦虑。

开箱之后就是让人眼花缭乱的配件了，除了熟悉的主机身和双主吸头，另外还配备了其他 10 款吸头及配件。咱们先来看看这次全新亮相的两款吸头配件：底部转换头和窄缝照明吸头。

说起打扫卫生，那些明面上的区域倒还好说，床、沙发、桌子底下这些地方可着实让人头疼，对于腰不好的人简直是噩梦。这次戴森全新的底部转换头让这些变得都不再是问题，就算是打扫底部也能很优雅。

底部转换头可以一键切换 180°、90° 、微弯三种弯折角度，在 90° 下可以清扫到最深 1 米的地方。

第二款全新的配件是窄缝照明吸头，和之前的缝隙清洁吸头相比，本体变成了 LED 灯管，紫色灯管看起来还有点光剑的味道。

很多情况下缝隙都比较昏暗，用上这款窄缝照明吸头就不用担心一通乱吸的情况出现了，灯光一开，什么灰尘杂物都无所遁形。

除了在家里使用，车上的卫生也别忽视，搭配窄缝吸头车里也能清理得很干净。

高处的清洁也同样不容易，而且由于平时看不到很容易忽视，但灰尘可是实打实的累积着。使用高处转换头搭配缝隙软毛（宽嘴）两用吸头（这里我用的是顽固污垢毛刷），就算是女孩子也能单手使用。

说回到大家熟悉的两款主吸头，戴森的吸力优势得到了完美的展现，V11 Absolute Extra 的心脏依旧是戴森最强劲的 Dyson Hyperdymium 旋速马达，转速高达每分钟 125,000 转，吸力高达 185AW，配合专利气旋技术使吸力强劲持久。

用来清洁硬质地面的软绒滚筒吸头没有什么变化，依旧好用。

在清理细微颗粒的灰尘时吸一次就能有立竿见影的变化。

清理较大颗粒的垃圾也得心应手。

去年 V11 Absolute 配备的高扭矩地毯吸头还是戴森迄今为止性能最强劲的无绳吸尘器吸头，DLS 动态负载传感系统能够在硬质地板和地毯之间自动调整吸力。搭配自动模式，在清洁时就无需频繁更换吸头和工作模式。

除了清理地面卫生，其他家具当然也不能落下。作为每天待得最久的地方，床自然得好好清洁，什么皮屑、螨虫、灰尘简直不要太多。使用电动床褥吸头，切换到强效模式，用最强劲吸力把表面深层的尘螨通通吸走。

每天都坐的沙发也别落下，电动床褥吸头吸完，再用宽嘴织物吸头清理靠垫也十分好用。

从 V11 Absolute 开始添加的 LCD 可视化显示屏，可以展示当前吸尘器的工作模式，同时会指示机器剩余的工作时间，当机器需要滤网保养和清理堵塞时也会进行提示。V11 Absolute Extra 在原有 4 种诊断反馈的基础上，新增了刷条缠绕、机器温度过低在内的 8 种诊断功能，用户在这块小小的屏幕上可以获得更多的有用信息。

在清洁过程中，能明显感受到吸尘器排出的气体，要是吸进去的灰尘又跑出来，想想就……不过 V11 Absolute Extra 依然保持了很好的密封性能，后置滤网也避免清扫时排出的空气造成二次污染，戴森表示 V11 Absolute Extra 能够过滤 99.97% 小至 0.3 微米的微尘。

集尘桶依旧是一键式提拉设计，只需要捏住往下推就能快速倾倒灰尘垃圾。

大家更关心的还有续航问题，尤其是家里面积大的情况下，再好用的吸尘器电量不够还是崩溃。V11 Absolute Extra 采用了全新可替换电池设计，通过自购电池可以让运行时间加倍，获得长达 120分钟 的运行时间。

电池的拆卸和安装都很简单，手掌托住电池、手指按下按钮就能轻松拆下。（这个动作给人一种枪战片的感觉）

考虑到电池和吸力和上代一样，V11 Absolute Extra 的充电时间也大概需要 4.5 小时，每次使用完记得随手充电。

疫情下先别急着「报复性消费」，不如买购买一些真正能提升生活品质和「幸福感」的物件给自己打造健康的居家环境。它的售价为 5490 元，和 V11 Absolute 刚发布时售价一致，但是配件更多，升级不加价。如果你有宠物或者需要家庭深度清洁，那戴森 V11 Absolute Extra 无绳吸尘器是一个很好的选择。

从 V7 到 V11，戴森无绳吸尘器已经形成了一条非常细分的产品线，价格区间也涵盖了 2000～5000 元档。V11 Absolute Extra 作为全新旗舰产品功能十分完备，但可能不会让所有人物尽其用。如果你的预算有限，戴森升级后的无绳吸尘器产品线还是有入门级、轻量级等型号可供选择。