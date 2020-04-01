摩托罗拉Moto G Stylus / Moto G Power将于4月16日开售

IT之家4月1日消息 据外媒androidcentral报道，摩托罗拉入门机Moto G Stylus和Moto G Power现已开启预约，并将于4月16日正式开售。

今年2月，摩托罗拉发布了两款全新入门级安卓手机——Moto G Stylus和Moto G Power。

IT之家了解到，这两款手机都配备了6.4英寸FHD+显示屏、高通骁龙665处理器、4GB RAM、3.5毫米耳机插孔和可扩展存储空间。与Moto G Power的64GB ROM相比，Moto G Stylus的ROM为128 GB；但与Moto G Stylus中的4000mAh电池相比，Moto G Power的电池容量为5000mAh，在电池容量方面更胜一筹。

此外，Moto G Stylus支持手写笔，但并没有三星S Pen那么丰富的功能，不过考虑到价格，Moto G Stylus的手写笔算得上是一个小惊喜。为了这支笔，摩托罗拉还带来了自己的Moto Note应用程序，当用户从其右下角的机身中取出手写笔时，该应用程序便可打开笔记和草图。

目前两款手机均可在摩托罗拉官网上预订，Moto G Stylus售价299美元，Moto G Power则是249美元。