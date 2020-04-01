京东物流、格力在一起：联合研发抗疫机器人

IT之家4月1日消息 据京东物流官方消息，近日，京东物流集团和珠海格力智能装备有限公司宣布达成战略合作，共同打造三款组合式机器人，变身“抗疫神器”助力机场、商超、火车站、办公楼以及室外公共环境等人员聚集场所的消杀、巡检、发热预警等工作。该组合包括消毒机器人和巡检测温机器人两类，其中消毒机器人还分为室内和室外两种。

据悉，京东物流与格力合作的消杀机器人搭载京东物流的自动驾驶算法，集成多个传感器、高压喷头，具有自动行驶、自动避障、自动规划路径和智能识别红绿灯等功能，可以按照既定路线行驶。

除此之外，还配有消毒液加压喷洒机构、高压雾化喷嘴、可更换式消毒液存储罐等，使得这个系列的机器人在消杀方面独具优势。与人工作业相比，可以做到喷洒均匀无遗漏，24小时不间断工作，从而大大提升工作效率，降低工作人员的感染风险。

据介绍，巡检测温机器人集红外热成像、激光扫描、自动导航、超声波避障和数字图像处理等于一体，具有巡检拍摄、安全防护宣传、远程监督等服务功能，对于缓解基层工作人员的劳动强度和感染风险有重要意义。

IT之家了解到，根据计划，这组系列机器人将主要应用于人们正常工作和生活的必要场所，包括：医院、机场、商场、写字楼、图书馆、工业园、学校、CBD商圈等人员密集的室内外场景。