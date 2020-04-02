游戏莫名卡顿三招搞定！微软Windows 10游戏优化教程

很多网友都说Win10下玩游戏卡顿，相反在Win7里就会好很多。这一方面是由你的电脑硬件决定，另一方面也和游戏版本有关。通常来说，新游戏对于Win10的兼容性会更好一些。此外在Win10里，也有一些简单的游戏优化小技巧。做好后，同样能让你的游戏体验更加流畅！

让Win10玩游戏不卡顿

一. 关闭nagle算法

很多人对于Nagle算法并不了解，简单来说，这是TCP协议里的一套算法，可以将数据小包统一打包成为一堆再发送，减少传输次数，主要用来提高带宽利用率避免网络拥堵。不过Nagle也是一柄双刃剑，它的最大问题就是导致某些在线操作延迟过高，进而导致网游卡顿。

1. 按下快捷键Win+R，调出“运行”对话框，输入“regedit”进入注册表编辑器；

2. 将下列地址粘贴到注册表编辑器的地址栏中：计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces；

找到带有“DhcpIPAddress”的注册表项

3. 依次点击下方注册表项，检查右窗格中是否包含“DhcpIPAddress”值；

4. 在包含有“DhcpIPAddress”的子项下，分别建立两个DWORD(32)值，依次命名为“TcpAckFrequency”和“TCPNoDelay”，键值全部设为“1”。注意！包含“DhcpIPAddress”的子项可能不只一个，所有的都要添加；

建立两种DWORD（32）值，全部赋值为“1”

5. 重启电脑后，Nagel就被完全禁用了；

二. 设置图形性能

点击“设置”>“系统”>“显示”，将右侧窗格拉到最下，并点击“图形设置”。

打开“图形设置”

默认情况下，Win10会将本机安装的游戏全部列出，并依据游戏类别自动赋予“高性能”或“节能” 。这里我们要做的，是检查有无漏网之鱼，保证所有的游戏均运行在“高性能”模式下。如果自己要玩的游戏没找到，可以先点击“浏览”按钮手工添加，然后手工赋予“高性能”模式（注意区分游戏是桌面应用还是Microsoft Store应用）。

保证所有游戏都运行在“高性能”模式

三. 禁止全屏优化

很多老游戏在切换到桌面的一瞬间，会有一段黑屏，这就是所谓的“全屏优化”。通俗点说，全屏优化模式下，显卡只会渲染游戏，因此游戏的性能会略好一些（即进入和退出游戏时会有一瞬间黑屏），而非全屏优化模式下，显卡除了要渲染游戏还要同时兼顾桌面，性能稍逊一些，那么如何关闭它呢？

1. 右击游戏图标，选择“属性”；

2. 在弹出对话框中点击“兼容性”>”禁用全屏优化”，取消“禁用全屏优化”，重新启动游戏即可；

注：这项功能与电脑硬件及游戏均有关系，有人勾选后流畅，有人取消后流畅。具体是否勾选，还是以大家电脑上的实测结果来定。

游戏“全屏优化“，具体请视本机实测效果来定

四. 开启Win10游戏模式

此外Win10里还内置了一项“游戏模式”，它有三大作用。一是负责给游戏分配更多的CPU与显卡资源，二是挂起不相关的进程，三是禁止游戏过程中Wn10自动更新。

默认情况下，这项设置是自动打开的，通常不需要我们操作。不过有时也可能会被其他软件误关，自行检查一下即可。

路径：“设置”>“游戏”>“游戏模式”，保持右窗格“游戏模式”为打勾状态。

Win10内置的“游戏模式“

和之前系统相比，Win10在游戏方面其实更强。特别是一些新技术的加入，让很多新游戏多了更多可发挥的空间。不过要是你比较青睐老游戏，或者电脑的配置原本不高，就需要对Win10进行一番调教了。

