微软 TypeScript 3.9 Beta 发布：JavaScript 的超集

TypeScript 是微软新推出的一种语言，基于 JavaScript，是 JavaScript 的超集，最终通过工具编译生成 JavaScript。

TypeScript 兼容JavaScript，可以载入 JavaScript 代码然后运行。TypeScript 与 JavaScript 相比，进步的地方包括：加入注释，让编译器理解所支持的对象和函数，编译器会移除注释，不会增加开销；增加一个完整的类结构，使之成为一个全新的面向对象语言。

TypeScript 3.9 Beta 现已发布。该版本主要致力于提供稳定性、进行错误修复和减少崩溃。

具体更新内容如下：

Inference 和 Promise.all 改进：以前有关 Promises 的问题和错误已得到修复。查看拉取请求以获取更多信息。

速度改进：TypeScript 将其 Material-ui 的编译时间减少了 40％。

在@ts-ignore 指令中添加了@ts-expect-error。

条件表达式中的未调用函数检查。

编辑器改进：不仅增强了大多数主要编辑器中的 TypeScript 编辑体验，而且还增强了 Visual Studio 系列编辑器中的 JavaScript 体验。

JavaScript 中的 CommonJS 自动导入



代码操作保留换行符



支持“Solution Style” tsconfig.json文件

重大变化

解析可选链接和 Non-Null Assertions 中的差异

} and > 现在是无效的 JSX 文本字符

Getters/Setters 不再枚举

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更多详细信息可查看发布说明：https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-3-9-beta/