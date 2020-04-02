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微软 TypeScript 3.9 Beta 发布：JavaScript 的超集

2020/4/2 8:00:17来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

TypeScript 是微软新推出的一种语言，基于 JavaScript，是 JavaScript 的超集，最终通过工具编译生成 JavaScript。 

 TypeScript 兼容JavaScript，可以载入 JavaScript 代码然后运行。TypeScript 与 JavaScript 相比，进步的地方包括：加入注释，让编译器理解所支持的对象和函数，编译器会移除注释，不会增加开销；增加一个完整的类结构，使之成为一个全新的面向对象语言。

TypeScript 3.9 Beta 现已发布。该版本主要致力于提供稳定性、进行错误修复和减少崩溃。 

具体更新内容如下：

  • Inference 和 Promise.all 改进：以前有关 Promises 的问题和错误已得到修复。查看拉取请求以获取更多信息。

  • 速度改进：TypeScript 将其 Material-ui 的编译时间减少了 40％。

  • 在@ts-ignore 指令中添加了@ts-expect-error。

  • 条件表达式中的未调用函数检查。

  • 编辑器改进：不仅增强了大多数主要编辑器中的 TypeScript 编辑体验，而且还增强了 Visual Studio 系列编辑器中的 JavaScript 体验。

    • JavaScript 中的 CommonJS 自动导入

    • 代码操作保留换行符

    • 支持“Solution Style” tsconfig.json文件

重大变化

  • 解析可选链接和 Non-Null Assertions 中的差异

  • } and > 现在是无效的 JSX 文本字符

  • Getters/Setters 不再枚举

  • ......

更多详细信息可查看发布说明：https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-3-9-beta/

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关键词：TypeScript微软JavaScript

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