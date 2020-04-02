4月第一天美股遭“暴击”，道指跌近千点，科技巨头普遍下跌

4月2日消息，据外媒报道，美国时间周三，美国股市以大幅下滑收盘。美国股市第二季度开局不利，投资者担心新冠疫情导致美国经济停滞的时间将长于预期。

道琼斯指数收于20943.51点，下跌973点，跌幅4.44%；标准普尔500指数收于2470.50点，下跌4.41%；纳斯达克指数收于7360.58点，也下跌了4.41%。美国主要股指在交易的最后几分钟触及当日低点，道琼斯指数一度下跌超过1100点。

在美国股市周三交易中，科技股普遍下跌，苹果股价收于240.91美元，下跌了5.26%；谷歌母公司Alphabet股价收于1105.62美元，下跌了4.92%；亚马逊收于1907.70美元，下跌了2.16%；微软收于152.11美元，下跌了3.55%；Facebook收于159.60美元，下跌了4.32%；甲骨文收于48.71美元，上涨了0.79%；IBM收于105.14美元，下跌了5.22%；奈飞（Netflix）收于364.08美元，下跌了3.04%；特斯拉收于481.56美元，下跌了8.1%；优步（Uber）跌8.95%；Lyft跌12.48%。

美股中的芯片龙头股也普遍下跌，英特尔收于51.88美元，下跌了4.14%；英伟达收于243.07美元，下跌了7.79%；高通收于65.90美元，下跌了2.59%；AMD收于43.66美元，下跌了4%；美光科技跌5.16%；应用材料公司跌5.5%；德州仪器跌3.04%；博通跌5.68%。

在美国上市的中国互联网公司涨跌不一，阿里巴巴收于187.56美元，下跌了3.56%；京东收于40.91美元，上涨了1.01%；拼多多收于35.90美元，下跌了0.36%；哔哩哔哩收于24.06美元，上涨了2.73%；爱奇艺收于18.18美元，上涨了2.13%；微博收于32.00美元，下跌了3.35%；新浪跌3.27%；搜狐跌3.85%；搜狗跌1.49%；携程跌5.54%；汽车之家跌0.65%；58同城跌4.15%；跟谁学跌2.41%。

投资管理公司Brandywine Global的投资组合经理帕特里克·卡瑟（Patrick Kaser）指出：“市场仍然存在巨大的不确定性。我们可以将历史视为市场和经济的路标，但那里也不存在完美的预测。”

他说：“在这种情况下，对长线投资者来说，最好是弄清楚他们想要的是什么样的长线。”

美国时间周三，波音、美国运通和陶氏化学的股价均下跌7.5%以上，领跌道琼斯指数。房地产投资、公用事业、能源和金融板块领跌标准普尔500指数，这些板块均下跌至少5%。

ADP和穆迪分析公司的数据显示，截至3月12日，美国企业裁员2.7万人。从3月20日当周首次申请失业救济人数创下纪录来看，3月份美国企业实际裁员人数要糟糕得多。与此同时，美国ISM制造业指数从2月的50.1降至3月的49.1，显示在疫情期间美国制造业活动明显萎缩。

金融投资公司Verdence Capital Advisors投资组合策略主管梅根·霍恩曼（Megan Horneman）表示：“我们得到的（与疫情相关的）消息一直非常极端，而传来的经济数据一直令人担忧，你要把两点结合起来。就当前而言，投资者要消化的东西太多了。”

不过她指出，随着美国财政刺激计划的实施，市场将“找到底部”，但“要预测底部是不可能的”。

美国时间周二，道琼斯指数下跌410点，跌幅1.8%，标准普尔500指数下跌1.6%，结束了有史以来最糟糕的第一季度表现。道琼斯指数第一季度累计下跌了23%以上，创下自1987年以来最大的单季跌幅。标准普尔500指数第一季度累计下跌了20%，创下自2008年以来最大的单季跌幅。

DoubleLine Capital首席执行官、被称为“新债王”的杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）指出，由新冠病毒引发的市场溃败将在4月份再次加剧，从而突破3月份的低点。

冈拉克在投资者网络直播中表示：“市场在3月中旬触及低点，而我敢打赌，这个低点会被突破。市场真的回到了一个阻力区。突破3月份的低点后，我们将迎来一个更持久的低点。”

新冠肺炎疫情大流行导致美国全国范围内的经济停滞，企业停产，数百万美国工人失业。前所未有的社会动荡造成了美国经济前所未有的财务困境和动荡。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据，全球新冠肺炎确诊病例已超过93.4万例，而美国超过21.4万例。美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇（Anthony Fauci）告诉媒体，他开始看到社会疏远有助于减少新冠病毒传播的“曙光”。