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Linux Mint 20 曝光：代号 “Ulyana”，仅支持 64 位系统

2020/4/2 8:25:15来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

Linux Mint 20 预计于今年六月发布，在此之前，让我们先来看看该版本有哪些新消息。

根据 Linux Mint 采用女性名称，并按字母排列顺序的命名传统，Linux Mint 20 的代号以 “U” 开头，名为 “Ulyana”。

Linux Mint 20 基于最新的 Ubuntu 版本 Ubuntu 20.04 LTS，并将一如既往地以三种不同的桌面版本分发：Cinnamon、MATE 和 Xfce。这是一个长期支持版本，将支持到 2025 年。

与之前版本不同的是，Linux Mint 20 仅支持 64 位系统。硬件无法达到该要求的用户只能继续使用 Linux Mint 19，该版本会支持到 2023 年。

此前我们曾报道过，Mint 开发人员正在开发的新文件传输工具，它即将出现在新版本中，可能被称为 Warpinator，关于命名这一点还尚未有最后定论。

Nemo 是 Cinnamon 桌面环境中使用的默认文件管理器，此次在性能方面应该会有重大改进，特别是对了文件缩略图的生成进行了调整。

Linux Mint 20 目前还没有确切的发布日期。此前的 Linux Mint 19 和 Linux Mint 18 版本都曾于六月发布，合理推测，Linux Mint 20 极有可能也在今年六月发布。

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关键词：Linux

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