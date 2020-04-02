麻省理工开发低成本开源呼吸机

新冠病毒（COVID-19 ）正在全球范围内大流行，在此背景下，世界上许多国家却都面临着严重的关键个人防护装备和其他医疗设备的短缺，其中就包括了新冠病人的“救命机”—呼吸机。

为了解决这一燃眉之急，中国工业和信息化部官员 3 月 30 日在新闻发布会上通报称，据不完全统计，3 月 19 日以来，在保障国内需求的同时，我国已紧急向国外提供有创呼吸机 1700 多台，同时已签订单量约 2 万台 。

数据显示，仅在美国，COVID-19 大流行就可能导致呼吸机短缺 300,000-700,000 台。特朗普也在 3 月 27 日首次动用《国防生产法》授予总统的权力，要求通用、福特等汽车制造商尽快生产呼吸机，以应对新冠肺炎疫情。

常规呼吸机产量的增加很可能不足，且相关成本很高。为了解决预期的呼吸机短缺问题，麻省理工学院则开发了一种名为 E-Vent 的低成本开源呼吸机。

MIT E-Vent Unit 002 Undergoing Testing，Image by MD

据介绍，E-Vent是十年前开始的 MIT 精密机械设计项目的一部分。与医院通常使用的昂贵的自动呼吸机不同，E-Vent 是一种手动操作的手动呼吸机。MIT 团队现已在十年前的基础上进行了设计改进，添加了新的金属框架，使其更坚固且易于操作。

MIT E-Vent Unit 002 Setup，Image by MD

MIT E-Vent Unit 000 Setup，Image by JC

目前，E-Vent 尚未得到 FDA 的批准，其在功能、灵活性和临床功效方面也不能代替 FDA 批准的 ICU 呼吸机。但该团队表示，在无其他选择的情况下，MIT 的 E-Vent 有望帮助释放现有的供应或在生死攸关的情况下提供帮助。MIT 团队也希望在当局认为该设备对人类使用安全后，可以获得来自官方的批准。

开源设计

MIT 团队正在制作四套材料，并将以开放源代码的方式在站点上发布和更新：

根据临床指导的最低安全呼吸机功能 满足最低临床要求的参考硬件设计 参考控制策略、电子设计和支持见解 动物模型测试结果

当下，美国已成受新冠病毒影响最严重的国家之一，如果 MIT 这一低成本开源呼吸机被证实可用的话，将是该国抗疫之路上的重要助力。