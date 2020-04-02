携程梁建章：远程办公的崛起，中国“弯道超车”的新路径

4月2日早间消息，携程联合创始人、董事局主席梁建章发文称，远程办公的比重不断上升，是一种势必发生的趋势。他建议政府可以鼓励发展更多为远程办公提供软硬件服务的产业，对大面积推广远程办公的企业给予优惠政策。长期来看，中国企业更有望借助于革命性的全新模式，在办公效率方面相对于欧美国家实现“弯道超车”。

梁建章表示，早在10年前，携程曾在内部进行过远程办公的实验。研究结果显示，在家办公的员工业绩有显著的上升，在九个月里业绩增加了13%，源于病事假的减少导致有效工作时间的增加，以及安静的工作环境对于工作效率的提升。对于企业来说，全要素生产率因此提高了20%至30%，同时每年在每位在家办公的员工上节省了约1.4万元人民币的成本，包括办公地点租金的节省，以及员工工作效率的提升，还有员工离职率的降低。

他认为，目前可能是中国推广远程办公模式的最佳时机。一方面，前期由于疫情的影响，无论企业还是员工都已经逐渐适应了新模式，包括配套的软硬件服务也都趋于成熟，为远程办公创造出有利的环境；另一方面，在中国经济已经为防控疫情付出巨大代价之后，重振经济、刺激消费显然是未来的重中之重。远程办公可以降低企业的部分负担，而为员工省下的费用和时间，终究也会投向消费领域。

梁建章建议，政府可以对适合远程办公的行业进行引导，比如鼓励发展更多为远程办公提供软硬件服务的产业，对大面积推广远程办公的企业给予优惠政策。中国企业有望借助于革命性的全新模式，在办公效率方面相对于欧美国家实现“弯道超车”。

以下为梁建章文章原文：

当初出于防控疫情的考虑，为了降低人员聚集，大部分单位都推出了远程办公、居家办公的临时方案。如今，随着中国的防疫形势明显好转，很多地区都即将进入全面复工复产的节奏。有趣的是，尽管已经重新具备了实地办公的外部条件，但有不少企业和员工都从前期的远程办公中尝到了甜头，于是共同萌生了一个想法：远程办公未来能否实现常态化？

远程办公的优势和顾虑

远程办公所带来的好处是显而易见的。站在企业的角度，如果有大批员工居家办公，那就不需要租用那么大的办公场地，每年可以省下一大笔租金以及电费等支出。而在员工那里，如果不必每天前往单位，至少可以节省上下班交通过程中付出的费用，每天可以自由支配的时间也将大大增加。而对整个社会来说，远程办公可以降低出行人数，部分缓解堵车、污染等都市顽疾。

当然，远程办公也存在着一些明显的缺陷。首先就是由于员工不再集中，对于一些需要共同深入探讨的项目，仅仅依靠语音或者视频聊天，有时会让沟通效果打上一定的折扣。另外，由于员工并没有出现在视线范围内，企业难免会担心他们是否会趁机偷懒，导致其工作质量对不起领到的工资。

正因为存在着上述顾虑，所以尽管“远程办公”很早就被视为未来的发展方向，全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用这种办公方式，但在中国，真正对此进行尝试的企业却并不多。

携程的远程办公实验

早在10年前，携程曾在内部进行过远程办公的实验。研究结果显示，在家办公的员工业绩有显著的上升，在九个月里业绩增加了13%，源于病事假的减少导致有效工作时间的增加，以及安静的工作环境对于工作效率的提升。对于企业来说，全要素生产率因此提高了20%至30%，同时每年在每位在家办公的员工上节省了约1.4万元人民币的成本，包括办公地点租金的节省，以及员工工作效率的提升，还有员工离职率的降低。（以上内容，引用自我与美国斯坦福大学商学院Nicholas Bloom, John Roberts, Zhichun Jenny Ying等专家学者在2013年合作发表的《在家办公的可行性：基于中国的试验证据》，该论文发表于《经济学季刊》QJE，The Quarterly Journal of Economics。）

从实验结果来看，远程办公所带来的益处远远大过问题。如今这场突如其来的疫情，则大幅度加快了企业和员工接受远程办公的进度。通过近期的诸多实践，很多人都发现，借助于4G乃至5G等最新的通信技术，再加上功能越来越成熟的各类软件的辅助，远程办公的难度要比原先预想的低，而效果则要比预想的好很多。

实践表明，对于有些岗位来说，远程办公可以基本达到实地办公的水平。比如研发人员，只要居家办公能够满足基本的硬件条件，而且企业能够制定合理的目标作为考核标准，那么单独办公的效率，反而因其不受干扰可能要比实地办公时更出色。对于不需要面对面接待的客服人员比如呼叫中心的员工来说，只要能够稳定连接企业的网络，那么完全可以在家中回答和解决客户提出的各种问题。由于这些工作都有相应的记录，所以企业也就不必担心员工由于在家办公而变得心不在焉。

除此之外，企业内部还有大量的其他岗位，可能要求同事之间必须定期保持面对面的交流。即便如此，也可以适当增加远程办公的时间比例。比如正常情况下，企业每周采取“5+2”的工作和休息模式。那么未来完全可以改成“4+3”的模式，即安排员工每周有4天需要前往办公室，此外还有一天可以在家远程办公。这一天可以固定在每周五，也可以根据实际需要安排在周六或者周日，总之，以更为灵活的方案同时满足企业和员工两方面的需求，实现为企业降低成本和为员工节约时间的效果。

疫情凸显远程办公新机会

实际上，目前可能是中国推广远程办公模式的最佳时机。一方面，前期由于疫情的影响，无论企业还是员工都已经逐渐适应了新模式，包括配套的软硬件服务也都趋于成熟，为远程办公创造出有利的环境；另一方面，在中国经济已经为防控疫情付出巨大代价之后，重振经济、刺激消费显然是未来的重中之重。远程办公可以降低企业的部分负担，而为员工省下的费用和时间，终究也会投向消费领域。包括如果每周不是需要5天连续前往办公室，那么员工每年就可以有无数次规划“小长假”的机会，这对消费市场会是一个利好。而且，当更多人通过远程办公获得更多自由支配的时间之后，会有助于维护家庭关系，并且帮助更多人尤其是职场女性在工作与生活之间实现平衡，客观上甚至有可能提升中国的生育率。

这些变革，或许短期内还是会让人觉得有些不适应。但远程办公的比重不断上升，原本就是一种势必发生的趋势。打个比方，很多人也曾觉得在线教育永远比不上现场教育，但是，那些先知先觉的家长们，却通过更早接受在线教育为孩子省下了大把时间，也为家庭省下了大量费用。直到本次防治疫情过程中，全国各级学校全面推广远程教育，有些人才发现自己当初低估了这种新模式的意义。相信未来即便在学校重新开学之后，很多家长也会比以往更加接受远程教育，甚至主动要求学校延续之前取得成果的一些做法。而对学校来说，如果能够更好地运用远程教育，有望同时提升教育的质量和效率，也可能为更多的学生提供服务。

同样的道理，对于远程办公，人们也会有一个从怀疑到尝试再到完全接受的过程。相比携程进行实验的2010年，如今网络通信技术以及其它软硬件服务都已经取得了巨大的进步，包括年轻人对于在线沟通的接受程度也远超过去，这都为全面推广远程办公创造出历史性的机遇。站在政府的角度，不必强制所有企业推行远程办公，而且有些行业（例如制造业）并不适合远程办公，但可以对适合远程办公的行业进行引导，比如鼓励发展更多为远程办公提供软硬件服务的产业，又比如对大面积推广远程办公的企业给予优惠政策。

如果把握住这次机遇，短期来看，有望在政府、企业和员工乃至家庭之间实现多方共赢，为整个消费市场注入全新活力。长期来看，中国企业更有望借助于革命性的全新模式，在办公效率方面相对于欧美国家实现“弯道超车”。